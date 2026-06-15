El TC tramita el recurso del PP contra la ley catalana que limita el alquiler de temporada

Barcelona, 15 jun (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso que presentó el grupo del PP en el Congreso contra varios artículos de la ley catalana de vivienda y urbanismo, aprobada en diciembre de 2025 para limitar los alquileres de temporada.

Según ha informado en un comunicado, el Constitucional estudiará si nueve de los artículos de la ley, que fue aprobada con los votos a favor de PSC, Units, ERC, Comuns y la CUP y la oposición de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana, vulneran derechos fundamentales o invaden competencias estatales.

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La ley establece que los alquileres destinados a la satisfacción de las necesidades de vivienda sean considerados permanentes, lo que permite limitar los precios si se encuentran en zonas tensionadas y exige que los arrendamientos de temporada acrediten su uso recreativo o turístico.

En su recurso, los diputados del PP sostienen que los artículos impugnados podrían comportar una invasión de competencias estatales exclusivas en materia de bases de obligaciones contractuales y en ordenación de registros e instrumentos públicos.

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También argumentan que esos artículos pueden vulnerar los principios de autonomía local, consagrados en los artículos 137 y 140 de la Constitución.

En su recurso, los diputados plantean además la posible vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales y de los principios de retroactividad y reserva de ley. EFE

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