El PP dice que celebrarán "como el que más" que se firme el acuerdo de paz EEUU-Irán

Madrid, 15 jun (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado este lunes que en su partido están "muy satisfechos y muy esperanzados" en que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán "se pueda firmar" y que cuando se firme lo celebrarán "como el que más".

"Siempre hemos defendido la paz como un bien supremo a preservar, siempre hemos defendido no a la guerra y siempre hemos defendido que esta guerra nunca debería de haberse producido, y mucho menos en las circunstancias y de la manera que se ha producido", ha respondido en una rueda de prensa en la sede del partido.

PUBLICIDAD

Tras mostrar su esperanza en que el acuerdo de paz dure, ha añadido que la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y el resto de las derivadas de ese acuerdo de paz las considerarán "una magnífica noticia". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)