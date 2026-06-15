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El PP dice que celebrarán "como el que más" que se firme el acuerdo de paz EEUU-Irán

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Madrid, 15 jun (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado este lunes que en su partido están "muy satisfechos y muy esperanzados" en que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán "se pueda firmar" y que cuando se firme lo celebrarán "como el que más".

"Siempre hemos defendido la paz como un bien supremo a preservar, siempre hemos defendido no a la guerra y siempre hemos defendido que esta guerra nunca debería de haberse producido, y mucho menos en las circunstancias y de la manera que se ha producido", ha respondido en una rueda de prensa en la sede del partido.

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Tras mostrar su esperanza en que el acuerdo de paz dure, ha añadido que la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y el resto de las derivadas de ese acuerdo de paz las considerarán "una magnífica noticia". EFE

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