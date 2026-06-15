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Desalojadas ochenta personas en Colunga (Asturias) por el vuelco de un camión con propano

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Oviedo, 15 jun (EFE).- La Guardia Civil ha evacuado a unas ochenta personas de la localidad asturiana de Lue (Colunga) tras el accidente de un camión articulado que transportaba propano al salirse de la autovía en la A-8 y caer sobre la carretera N-632.

El accidente, en el que el conductor ha resultado herido, se ha producido en torno a las diez y media de la mañana en el kilómetro 344 de la autovía, en sentido Cantabria, según han informado el instituto armado y el Servicio de Emergencias de Asturias (SEPA).

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El accidente y el riesgo de explosión ha llevado al Gobierno del Principado a activar el Plan del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (Plamerpa) y a establecer un perímetro de seguridad de mil metros, si bien el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia, Alejandro Calvo, ha confiado en que el peligro pueda quedar solventado a lo largo de la mañana.

El SEPA ha enviado un mensaje ES-Alert de telefonía móvil en la zona del siniestro para solicitar a las personas de varias poblaciones colindantes que permanezcan en sus domicilios y pedir a aquellas que se encontraran en el exterior que buscaran un lugar cerrado y se alejen de la zona.

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Al lugar se han trasladado Bomberos del SEPA, agentes de la Guardia Civil y dos helicópteros, uno medicalizado y otro multifunción.

Tras comprobar que el conductor se encontraba fuera del vehículo, los trabajos de los Bomberos se han centrado en extinguir el fuego declarado en la cabina, que había quedado separada del depósito debido al impacto, y a continuación en taponar una fuga en la zona de las válvulas de la cuba, mientras la mantenían refrigerada con agua para bajar la temperatura a unos 19-20 grados.

Durante estos trabajos, las personas evacuadas de sus viviendas han sido trasladadas al polideportivo municipal de Colunga, mientras que el conductor ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Cabueñes, en Gijón.

Como consecuencia del siniestro, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha cortó la A-8, desde el punto kilométrico 319 al 346, en el tramo comprendido entre Villaviciosa y Llovio, así como la N-632, y estableció un desvío alternativo por la N-634. EFE

(Foto) (Vídeo)

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