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Cultura lanza nueva edición del programa de animación lectora en librerías independientes

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha una nueva edición del programa de animación lectora en librerías independientes en el que participarán, este año, 66 autores con 53 actividades que se desarrollarán en librerías de doce comunidades autónomas, entre el 16 de junio y el 17 de octubre.

En una nota de prensa, Cultura ha informado de que el programa 'Afinidades Electivas. Encuentros literarios en librerías' contará con autores como Yolanda Castaño, Mario Obrero, Nerea Pallares, Alberto Conejero, Katixa Agirre, Ismael Ramos o Luz Pichel, y todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.

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El programa tiene como objetivo impulsar la actividad de librerías independientes y apoyar la creación literaria en todas las lenguas de España por lo que se darán cita autores con obras en castellano, gallego, euskera, catalán, asturiano, valenciano y aragonés.

Además habrá representantes de diversos géneros literarios: narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic, literatura dramática, traducción e ilustración.

Cada encuentro, que tendrá lugar en una librería independiente, consiste en el diálogo entre un creador y una creadora, seleccionados por la librería que organiza la actividad.

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En las conversaciones se propone a cada autor indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes.

Este programa pretende poner en valor la pluralidad lingüística de nuestro país, favoreciendo el diálogo y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios.

En cuanto a la distribución geográfica, se realizarán quince encuentros en Galicia, ocho en Andalucía y otros ocho en la Comunidad de Madrid, siete en la Comunidad Valenciana, cinco en Asturias, dos en Castilla y León, Murcia y Cataluña, respectivamente y uno en Castilla-La Mancha, en Aragón, La Rioja y Extremadura, respectivamente.EFE

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