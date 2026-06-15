Condenado a 17 años de prisión por maltrato, amenazas y agresión sexual a su mujer y a su hija

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 17 años de prisión a un hombre acusado maltratar, amenazar y agredir sexualmente tanto a su esposa como a la hija menor de edad de esta, con las que comenzó a convivir al poco de casarse; momento en el que inició un férreo control sobre cada movimiento y acción que la mujer realizaba hasta el punto de obligarla a cambiar de religión.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, lo condena por delitos de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, violencia en el ámbito familiar, malos tratos, amenazas y dos delitos de agresión sexual continuados.

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La sentencia apunta que el acusado inició una relación sentimental en 2021, mismo año en el que se casó con ella y comenzaron a vivir junto con la hija menor de diez años de la mujer y el hijo en común de ambos. El fallo apunta que fue a raíz del embarazo cuando cambió la actitud del procesado, "volviéndose más agresivo y dominante" sobre la mujer y su hija.

La resolución hace constar las "expresiones humillantes" y atentatorias contra la dignidad que el acusado dirigía a su mujer y a su hija entre finales de 2022 y 2023, con continuos insultos cuando no se atendían sus peticiones o el acusado "se sentía contrariado".

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CONVERSIÓN AL ISLAM

Fue entonces cuando implantó "un clima de terror y sumisión" en la familia, cuyos miembros debían cumplir con lo que se les ordenaba. Asimismo, obligó a su mujer y a su hija a convertirse al Islam, aprender oraciones y frases en árabe, al tiempo que controlaba sus comunicaciones, les limitaba el uso del teléfono, sus salidas y la compañía.

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El procesado mantenía ese "clima de sometimiento y control" a través de la violencia, ya que además "golpeaba incluso con palos" y "tiraba objetos" a las mujeres a las que también dirigía "insultos, vejaciones, menosprecio e intimidación", especialmente en el caso de su pareja, quien "no podía salir de casa sino para comprar o trabajar".

El control sobre la víctima llegaba a tal punto la que mujer debía estar "en videollamada con el procesado" en cualquier espacio de tiempo libre con el fin de "controlar sus compañías", su "forma de vestir" y las "relaciones familiares".

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En los últimos años el nivel de violencia también se elevó con duras agresiones y amenazas de muerte con las que infundió miedo a la mujer, a la que obligaba a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y de forma violenta.

De otro lado, el acusado también reconoció haber sometido a la menor "en diversas ocasiones" a tocamientos dentro del dormitorio de la pequeña cuando la mujer no estaba presente, tanto por encima como por debajo de la ropa y mediante besos a los que la niña se negaba.

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AMENAZAS CON MATAR A SU BEBÉ

La situación se prolongó al menos hasta el 10 de septiembre de 2024 cuando el acusado inició una discusión con la mujer después de que esta llegara a casa, donde le propinó "diversos golpes en la cabeza" y le "apagó un cigarro en la mano".

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A raíz de estos hechos, esa misma tarde la mujer anunció su intención de dejar la relación, ante lo cual el acusado le amenazó con matar a su hijo pequeño antes de permitirle la custodia, lo que le generó un "temor" y "desasosiego".

El hombre tuvo que ingresar en prisión provisional en enero de 2025 ya que, tras la denuncia interpuesta por la mujer en septiembre de 2024 se decretó una orden de protección con alejamiento que el acusado vulneró en varias ocasiones pese a llevar consigo una pulsera de control telemático.

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La resolución acuerda que el hombre cumpla seis años de prisión mientras que sustituye el resto de la condena por su expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años. También le impone 26 años de alejamiento con respecto a la madre y otros 20 respecto a la hija, entre otras penas accesorias. Además, deberá indemnizarlas con 50.410 euros.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y en el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

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