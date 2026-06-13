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Rueda proclama que España "necesita decencia" e insta a Feijóo a "coger fuerzas" : "Cuando toque, estaremos preparados"

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El líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha proclamado que España necesita unas elecciones generales porque requiere de "limpieza, decencia, dirección y sentidiño", al tiempo que ha instado a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a "coger fuerzas" con un compromiso: "cuando toque", los populares gallegos estarán "preparados" y le darán "el mejor resultado de España".

Lo ha trasladado en un multitudinario acto en la localidad de O Pino (A Coruña), donde el PP provincial ha organizado una romería en la que ya de forma habitual participa el líder del PP estatal y expresidente de la Xunta.

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Sin perder de vista las municipales de 2027, Rueda ha llevado el foco a unos comicios generales que, ha augurado, a la espera de comprobar la "resistencia" de un presidente estatal, Pedro Sánchez, "cercado por los escándalos", se producirán antes o después.

Y cuando lleguen, ha arengado Rueda a los suyos, el PP gallego no le puede "fallar". Desde una Galicia "en vísperas de Xacobeo" que "recibe, suma y comparte", Rueda ha proclamado que España "necesita limpieza, decencia, dirección y 'sentidiño'".

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Todo ello, ha continuado, "se lo tiene que dar Feijóo". Un expresidente gallego al que el PPdeG "conoce muy bien". "Te queremos, te admiramos, sabemos lo que hiciste aquí", ha sentenciado, antes de lamentar que en el Gobierno de España "no hay nadie al timón, no hay con quien hablar".

Por ello, le ha llamado a "coger fuerzas". "No sabemos lo que va a pasar, el límite de resistencia que tiene Sánchez, un presidente cercado por los escándalos, pero cuando toque, estaremos preparados. Y Galicia le dará el mejor resultado al futuro presidente de España", ha zanjado.

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