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Lula manda un recado a Ancelotti: que la selección brasileña juegue con "alma"

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São Paulo, 13 jun (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió al técnico Carlo Ancelotti que la selección nacional juegue con "alma" y "garra", y con el pensamiento puesto en el pueblo, en un vídeo publicado este sábado en sus redes sociales.

A horas del estreno de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mandatario utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de apoyo y exigencia al combinando nacional.

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"No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil. Es la que usted eligió. Son jugadores que usted sabe que pueden hacer lo que espera que hagan. Por lo tanto, dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma", expresó el mandatario en un vídeo de casi tres minutos.

"Cuando se caigan, levántense. Cuando se caigan, no se queden quejándose, levántense y vayan a quitarle el balón al adversario. Y recuerden una cosa: lo que vale es patear el balón a la portería del adversario y que entre. Lo que vale es el balón en la portería contraria, así que siempre que puedan, ¡pateen! ¡Por el amor de Dios, pateen!", completó Lula.

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"Dígales, Ancelotti, que necesitan jugar para el pueblo brasileño. Jugar para los adolescentes brasileños. Jugar para las niñas y los niños que tienen una expectativa muy grande de que nuestra selección conquiste el hexacampeonato", recordó el político progresista.

En el vídeo, Lula viste la camiseta de la selección brasileña, una prenda que se ha instalado como un símbolo de los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) durante los últimos años de polarización en el país.

En entrevistas previas, el líder del Partido de los Trabajadores, que aspira a su cuarto mandato no consecutivo en las elecciones presidenciales de este año, ya había invitado a la militancia de izquierdas a usar la camiseta del equipo nacional durante la Copa del Mundo, en un intento de rescatar ese símbolo durante la precampaña electoral.

"Ancelotti, dígales, usted que tiene experiencia, usted que fue un gran jugador: lo que vale es la garra. Lo que vale es la cohesión del equipo, la unidad del equipo, la armonía del equipo", exclamó, sosteniendo una pelota entre las manos.

Y remató: "La Copa del Mundo no se disputa, ¡se gana! No vamos a ir para competir, tenemos que ir para ganar. Eso es lo que espero de nuestro equipo, lo espero de usted, Ancelotti. Un abrazo, buena suerte".

En Brasil, desde la redemocratización, los años de Mundial de Fútbol siempre coinciden con los años de elecciones presidenciales.

A diferencia del torneo disputado en Catar, que se jugó excepcionalmente en noviembre y diciembre, después de que Lula ganara las elecciones, este año vuelve a su cronograma tradicional de mitad de año y se mete de lleno en la precampaña.

En un mensaje divulgado a periodistas, el senador Flávio Bolsonaro, adversario directo de Lula y actualmente el candidato más fuerte en votos de la ultraderecha brasileña, pronosticó una victoria por 2-1 de Brasil contra Marruecos este sábado.EFE

adm/jpd

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