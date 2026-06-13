Espana agencias

Detienen en la playa granadina de Polopos a 15 migrantes llegados en una lancha

Guardar
Google icon

Motril (Granada),13 jun (EFE).- La Guardia Civil ha trasladado en la madrugada de este sábado al Puerto de Motril (Granada) a quince personas de origen marroquí, entre ellos un menor, que habían llegado a una playa de Polopos-La Mamola (Granada) a bordo de una embarcación de alta potencia en la que viajaban un número indeterminado de personas.

Los 15 migrantes detenidos en la playa de La Mamola han sido trasladados al puerto de Motril, donde han sido atendidas por la Cruz Roja que les ha dispensado una primera atención médica, precisando uno de ellos ser trasladado al Hospital de Motril, donde permanece ingresado, al presentar una ligera hipotermia.

PUBLICIDAD

El resto de las personas atendidas se encuentran en buenas condiciones, según han confirmado a EFE fuentes de la organización humanitaria.

La embarcación llegó sobre la 1,30 horas de este sábado a una zona cercana a la playa de La Mamola, en el término municipal de Polopos, y los migrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro.

PUBLICIDAD

Los migrantes han pasado esta madrugada a disposición de la Policía Nacional, que los ha trasladado al centro de Acogida Temporal de Emigrantes (CATE) que dispone en el puerto de Motril. EFE

pfm/dt/mcm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los vuelos con órganos para trasplante en España superan el millar en 2025

Infobae

Diez comunidades en aviso amarillo por calor, hasta 38 grados, o por fuertes tormentas

Infobae

Logan Costa y Sidny Cabral, las estrellas resistentes de Cabo Verde

Infobae

Nsongo Bil, tras renovar con el Dépor hasta 2030: "Es un sueño"

Infobae

El internacional paraguayo Arnaldo Báez, primer fichaje El Ejido para su debut

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

ECONOMÍA

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

DEPORTES

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron las botas y demás material de equipamiento

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad