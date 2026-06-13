Detienen en la playa granadina de Polopos a 15 migrantes llegados en una lancha

Motril (Granada),13 jun (EFE).- La Guardia Civil ha trasladado en la madrugada de este sábado al Puerto de Motril (Granada) a quince personas de origen marroquí, entre ellos un menor, que habían llegado a una playa de Polopos-La Mamola (Granada) a bordo de una embarcación de alta potencia en la que viajaban un número indeterminado de personas.

Los 15 migrantes detenidos en la playa de La Mamola han sido trasladados al puerto de Motril, donde han sido atendidas por la Cruz Roja que les ha dispensado una primera atención médica, precisando uno de ellos ser trasladado al Hospital de Motril, donde permanece ingresado, al presentar una ligera hipotermia.

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El resto de las personas atendidas se encuentran en buenas condiciones, según han confirmado a EFE fuentes de la organización humanitaria.

La embarcación llegó sobre la 1,30 horas de este sábado a una zona cercana a la playa de La Mamola, en el término municipal de Polopos, y los migrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro.

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Los migrantes han pasado esta madrugada a disposición de la Policía Nacional, que los ha trasladado al centro de Acogida Temporal de Emigrantes (CATE) que dispone en el puerto de Motril. EFE

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