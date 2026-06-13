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Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su intención de ser la cabeza de lista de su formación a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, pervistas en mayo de 2027.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha avanzado en el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada.

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Belarra ha afirmado que está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid y que también tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", ha apostillado entre vítores de los simpatizantes del partido.

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