‘Madring’ llega a los videojuegos: así es el circuito de Madrid de F1 en formato digital

Óscar Maya Belchi

Madrid, 12 jun (EFE).- Aún está en fase final de su construcción, pero el circuito del Gran Premio de España de Madrid, conocido como el ‘Madring’, ya es una realidad y se puede correr a toda velocidad en el videojuego oficial de la competición F1 25, gracias a la expansión de la temporada 2026 lanzada por EA Sports con destacadas novedades para renovarlo por completo.

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Uno de los grandes atractivos es la llegada de ‘Madring’, el nuevo circuito urbano de Madrid que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre, que ya podrá probarse en formato digital con el lanzamiento de esta expansión.

Aunque el trazado continúa en construcción en la vida real, el videojuego recrea con fidelidad tanto el entorno como las características de la pista, incluidos sus cambios de elevación y el peralte del 24 % de ‘La Monumental’, la curva más icónica del circuito ubicado en la zona del recinto ferial IFEMA de Madrid.

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Lee Mather, director creativo del juego, explica a EFE cómo han trabajado para crear el circuito madrileño.

Pregunta (P): ¿Cuál fue el principal reto a la hora de crear el circuito de Madrid?

Respuesta (R): De manera similar a cuando creamos Las Vegas, Malasia y Texas, por nombrar algunos; el equipo empezó a trabajar en el circuito antes de que la construcción hubiera terminado en el mundo real. En el caso de Las Vegas y de Madrid, pudimos empezar a analizar la zona potencial donde se construiría para avanzar trabajo. Poder hacer esto nos da una ventaja inicial antes de recibir los datos CAD (diseño asistido por computadora) del circuito. También nos apoyamos mucho en cualquier información sobre altimetría que puedan tener las agencias locales, así como en un amplio archivo fotográfico de la región.

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P: ¿Cómo se recrea la sensación y la experiencia de conducción de un circuito en el que nunca se ha competido antes y que ni siquiera está terminado?

R: El comportamiento y las sensaciones de los coches es algo que surge de forma muy natural, tanto por la manera en que construimos el circuito como por nuestro propio vehículo; eso, sumado a años de conocimiento y experiencia, permite al equipo establecer una excelente configuración base para los monoplazas. Los equipos de Fórmula 1 generalmente utilizan dos o tres configuraciones: para alta carga aerodinámica, baja carga aerodinámica y los extremos de un circuito urbano ratonero como Mónaco. Como nosotros también construimos nuestros coches de la misma forma, podemos identificar muy rápidamente el nivel de carga aerodinámica previsto para una nueva pista y asegurarnos de que nuestros coches ofrezcan una experiencia y un tiempo de vuelta comparables a los del evento en el mundo real.

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P: ¿Qué tipo de experiencia y sensaciones despierta en los jugadores y cuáles son sus características únicas?

R: Al ser un circuito urbano híbrido, Madrid es una pista única en varios aspectos. Con una mezcla de secciones rápidas y fluidas, secuencias técnicas y zonas de fuerte frenada, ofrece una experiencia de conducción muy particular. La combinación de tipos de curva crea una vuelta desafiante y gratificante que los jugadores deberán dominar. Las secciones increíblemente rápidas y fluidas se ven interrumpidas por horquillas cerradas y complicadas donde estoy seguro de que veremos oportunidades para apurar la frenada ante los rivales y lograr adelantamientos emocionantes. Un elemento destacado para los aficionados será la curva 12, una curva con un peralte del 24 % llamada "La Monumental". Rodeados por las gradas, los fans vivirán el sonido y la energía de los coches de Fórmula 1 mientras entran a este "estadio" a fondo. El circuito también cuenta con algunos cambios de rasante muy interesantes; de hecho, la entrada a una de las chicanes parece casi ciega desde el nivel de los ojos del piloto.

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P: ¿Fue más difícil de desarrollar que un circuito ya existente en el mundo real?

R: Construir algo que aún no existe siempre es más desafiante que recrear un circuito del que podemos obtener referencias del mundo real y datos LIDAR (escaneo por láser). Sin embargo, ya lo hemos hecho varias veces y estamos muy familiarizados con el proceso y las técnicas que nos permiten ofrecer una experiencia precisa. Construir circuitos tan detallados, pero también las zonas geográficas que los rodean, es siempre un trabajo enorme para el equipo, y los retos varían según si el lugar ya existe o si todavía se está construyendo. EFE

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