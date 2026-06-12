La Generalitat sanciona también al Hospital Vall d'Hebron por el caso del bebé maltratado

Barcelona, 12 jun (EFE).- El departamento catalán de Salud ha incorporado al Hospital Vall d'Hebron en el expediente sancionador abierto por el caso del bebé de seis semanas presuntamente maltratado y agredido sexualmente por sus padres, que ya incluía a los centros de Sant Joan de Déu y Sant Pau, según ha avanzado este viernes El Periódico y ha confirmado EFE con fuentes conocedoras del caso.

El expediente supone la imposición de una multa de 6.000 euros a cada uno de los tres hospitales implicados, así como al centro de atención primaria (CAP) Roger de Flor.

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La Generalitat considera que este CAP y los tres hospitales no actuaron a tiempo a la hora de proteger al menor cuando los padres acudieron a estos centros sanitarios con él.

El protocolo de violencia infantil fue activado finalmente por Vall Hebrón, centro al que el menor fue derivado desde Sant Pau, aunque eso no le ha evitado entrar en el expediente sancionador.

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Los progenitores del bebé fueron detenidos el pasado mes de marzo acusados de maltrato y agresión sexual a su hijo de seis semanas.

Precisamente, los médicos del Hospital Vall d'Hebron que atendieron al bebé ratificaron este jueves ante el juez que lleva el caso sus sospechas de que el niño sufrió una agresión sexual que le causó las lesiones "más graves" que han visto en su carrera.

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Según informaron fuentes jurídicas, dos doctoras, un cirujano y una enfermera del hospital, que dio la voz de alarma sobre el estado el bebé, declararon como testigos.

Ambos progenitores niegan haber golpeado al bebé y la madre, que está en libertad provisional tras haber ingresado en un principio en prisión junto a su pareja, ha apuntado a que el padre trataba con brusquedad al niño. EFE

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