14-14 (3-0). El Olympiacos frustra en los penaltis la 'Champions' del Ferencvaros de Ortiz

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El Olympiacos conquistó este viernes la cuarta Liga de Campeones de su historia tras imponerse en la tanda de penaltis al Ferencváros (14-14 en el tiempo reglamentario), frustrando así el sueño del conjunto húngaro, en el que milita la internacional española Bea Ortiz, de estrenar su palmarés continental.

En Gzira (Malta), escenario de la Final a Cuatro, el equipo griego volvió a tocar la gloria europea cuatro años después de su último título al culminar una remontada que parecía imposible cuando perdía por dos goles (12-14) a falta de un minuto y veinte segundos para el final.

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El Olympiacos había dominado la primera mitad y alcanzado el descanso con ventaja (7-5), pero el encuentro cambió por completo tras el receso. El Ferencváros encontró el liderazgo de su capitana, Greta Kurucz-Gurisatti, autora de siete goles, para darle la vuelta al marcador y acercarse al título con una renta de dos tantos en los instantes decisivos.

Sin embargo, cuando el conjunto húngaro ya acariciaba la corona, apareció el carácter competitivo del Olympiacos. Un parcial de 2-0 en el tramo final, culminado por Stefania Santa a trece segundos de la conclusión, llevó el desenlace a la tanda de penaltis.

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Allí emergió la figura de Britt Van Den Dobbelsteen. La guardameta neerlandesa se convirtió en la gran heroína de la final al detener los tres lanzamientos del Ferencváros, incluido el de Bea Ortiz. Su exhibición unida al pleno de acierto de las jugadoras griegas terminó por entregar al Olympiacos su cuarta corona continental. EFE

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