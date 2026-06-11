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Marta Canella, sexta baja del Spar Girona

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Girona, 28 may (EFE).- Marta Canella, hasta ahora capitana del Spar Girona, se ha convertido este jueves en la sexta baja del equipo que dirige Roberto Íñiguez para la próxima temporada.

La polivalente jugadora gallega de 31 años pone fin a una etapa de tres años en el equipo gerundense, con el que ha disputado un total de 82 partidos en las competiciones nacionales y 35 más entre la Euroliga y la Eurocopa.

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Esta última temporada promedió 4,2 puntos, 3,6 rebotes, 3,5 asistencias y 8,7 créditos de valoración en las competiciones estatales, mientras que en la Euroliga firmó una media de 3 puntos, 3,3 rebotes, 2,7 asistencias y 7,5 créditos de valoración.

En su comunicado, el Spar Girona destaca que durante estos tres años Canella "ha liderado al equipo con orgullo, con entrega y con compromiso" y añade que "su aportación dentro y fuera de la pista ha sido un pilar fundamental para el vestuario".

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Esta baja se suma a las de Arica Carter, Laura Cornelius, Klara Holm, Juste Jocyte y Lola Pendande. Además, el club gerundense anunció recientemente los fichajes de Juana Camilión e Iyana Martín, además de la continuidad de Roberto Íñiguez como entrenador. EFE

asm/vmc/jap

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