Espana agencias

Marruecos sustituye a Ez Abde y Aguerd por Sbai y Saadane para el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Rabat, 11 jun (EFE).- Los internacionales marroquíes Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd han sido sustituidos en la lista de Marruecos para el Mundial de 2026, que comienza este jueves, por Amine Sbai y Marwane Saadane, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.

La sustitución de ambos jugadores por Sbai y Saadane, que estaban en la lista de reservas, se ha hecho oficial en la actualización de la lista de 26 futbolistas registrada ante la FIFA para el torneo. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado oficialmente por el momento sobre estos cambios ni ha confirmado si se trata de bajas definitivas.

PUBLICIDAD

La decisión de dejar fuera a Ez Abde responde a la lesión de rodilla sufrida durante el amistoso ante Noruega. Las pruebas médicas confirmaron un esguince ligamentario que requerirá varias semanas de reposo, según la prensa local marroquí.

En cuando a Aguerd, el diario Le360 explica que, tras una prolongada ausencia por problemas físicos, el defensa no ha logrado recuperar el nivel de forma necesario para competir el Mundial.

PUBLICIDAD

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas debutarán en el torneo frente a Brasil el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desciende el nivel de emergencia por el incendio de Villanueva tras una noche sin viento

Infobae

Identificados 5 menores por agresión sexual a una compañera de clase de 12 años en Burgos

Infobae

Elegidos los 36 videojuegos finalistas que optarán a los segundos Premios Iris Games

Infobae

El avión de León XIV aterriza en Gran Canaria: por primera vez un papa visita las islas

Infobae

Rufián cree que Leire Díez estaba "mandatada" por el PSOE tras sus reuniones con Fiscalía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

ECONOMÍA

El aburrimiento cuesta más a las empresas que el estrés: 4 de cada 10 trabajadores españoles sienten que su trabajo no importa

El aburrimiento cuesta más a las empresas que el estrés: 4 de cada 10 trabajadores españoles sienten que su trabajo no importa

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”