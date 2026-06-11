La planta de Honda en Santa Perpètua (Barcelona) reanuda la producción tras el incendio

Barcelona, 11 jun (EFE).- La planta de Honda y Montesa en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha reanudado este jueves la actividad productiva tras el incendio que afectó el viernes pasado a la parte del centro logístico de esas instalaciones industriales.

En un comunicado, Honda ha precisado que una vez "confirmadas las condiciones de seguridad" de la planta, se han podido recuperar las operaciones.

Las instalaciones de Honda en Santa Perpètua tienen cuatro áreas independientes entre sí: el centro logístico de distribución de motocicletas para la península ibérica, la planta de producción de motocicletas de trial y accesorios para motocicletas, unas oficinas comerciales de ventas y servicios financieros para el mercado ibérico y el Honda Instituto de Seguridad, para la formación de motoristas.

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El incendio dañó considerablemente el centro logístico, pero no afectó a las otras partes de las instalaciones, aunque en los últimos días la compañía había estado verificando con informes técnicos que las instalaciones productivas estaban en perfectas condiciones de volver a la producción.

El incendio quemó el pasado viernes una nave de unos 20.000 metros cuadrados que la compañía destinaba a logística.

Entre tanto, Honda precisa que está trabajando para "restablecer" su operativa logística, y añade que la logística de recambios y accesorios "ya ha iniciado sus operaciones". EFE

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