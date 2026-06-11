La mortalidad asociada al calor en personas mayores aumentó un 85 % en casi dos décadas

Madrid, 11 jun (EFE).- La mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó un 85 % en casi dos décadas, según recoge la guía de actuación frente al calor presentada este jueves en el Imserso con recomendaciones a ayuntamientos, centros residenciales, servicios sociales, protección civil y tercer sector.

La guía 'Olas de calor y personas mayores', elaborada por HelpAge International España, destaca que el perfil más afectado por el calor extremo suele corresponder a mujeres mayores de 75 años, que viven solas, en viviendas sin climatización adecuada, con enfermedades crónicas y polimedicación.

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La publicación recuerda que muchas de las muertes asociadas al calor no se registran directamente como "muertes por calor", sino como agravamiento de patologías cardiovasculares, respiratorias, renales o metabólicas durante episodios de altas temperaturas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 85 % entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021.

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En el verano de 2022, España registró 11.324 muertes relacionadas con el calor y muchas eran evitables.

Son datos que se han analizado durante la jornada celebrada en el Imserso con expertos en envejecimiento, salud pública y protección social, en la que se han abordado las olas de calor como un reto de salud pública, protección social y gestión comunitaria, especialmente para las personas mayores.

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Los expertos han coincidido en que España se encuentra en una situación especialmente vulnerable y han alertado de que el incremento sostenido de las temperaturas, unido al progresivo envejecimiento de la población y la elevada exposición al calor extremo en los entornos urbanos, agravan de forma significativa los riesgos asociados a estos episodios. EFE