Espana agencias

La mortalidad asociada al calor en personas mayores aumentó un 85 % en casi dos décadas

Guardar
Google icon

Madrid, 11 jun (EFE).- La mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó un 85 % en casi dos décadas, según recoge la guía de actuación frente al calor presentada este jueves en el Imserso con recomendaciones a ayuntamientos, centros residenciales, servicios sociales, protección civil y tercer sector.

La guía 'Olas de calor y personas mayores', elaborada por HelpAge International España, destaca que el perfil más afectado por el calor extremo suele corresponder a mujeres mayores de 75 años, que viven solas, en viviendas sin climatización adecuada, con enfermedades crónicas y polimedicación.

PUBLICIDAD

La publicación recuerda que muchas de las muertes asociadas al calor no se registran directamente como "muertes por calor", sino como agravamiento de patologías cardiovasculares, respiratorias, renales o metabólicas durante episodios de altas temperaturas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 85 % entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021.

PUBLICIDAD

En el verano de 2022, España registró 11.324 muertes relacionadas con el calor y muchas eran evitables.

Son datos que se han analizado durante la jornada celebrada en el Imserso con expertos en envejecimiento, salud pública y protección social, en la que se han abordado las olas de calor como un reto de salud pública, protección social y gestión comunitaria, especialmente para las personas mayores.

Los expertos han coincidido en que España se encuentra en una situación especialmente vulnerable y han alertado de que el incremento sostenido de las temperaturas, unido al progresivo envejecimiento de la población y la elevada exposición al calor extremo en los entornos urbanos, agravan de forma significativa los riesgos asociados a estos episodios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

León XIV pide a la iglesia canaria acogida, escucha y cuidado de los más frágiles

Infobae

La familia de una asesinada con 45 puñaladas por su pareja ve un crimen sin atenuantes

Infobae

El parapentista Aaron Durogati completa el equivalente a dos Everest en menos de un día

Infobae

Fernando Alonso: "Probablemente esta sea mi última carrera en Barcelona"

Infobae

Una exposición descubre a Borges en su esplendor literario a través de 90 manuscritos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

DEPORTES

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Fernando Alonso: “Este es probablemente mi último Gran Premio en Barcelona”

Un tiroteo en el hotel, un terremoto y una tormenta que hizo parar un partido amistoso: los primeros días de Inglaterra en el Mundial 2026

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala