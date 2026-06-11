La jueza del caso de Adamuz pide a los peritos una nueva propuesta económica

Córdoba, 11 jun (EFE).- La jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas ha pedido a los tres peritos judiciales designados para la causa que formulen una nueva propuesta económica de trabajo que excluya la solicitud de provisión de fondos.

En su providencia dictada el jueves, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza hace este nuevo requerimiento a los peritos tras la petición al Juzgado realizada por la delegación de territorial en Córdoba de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía sobre la aprobación del presupuesto pericial presentado anteriormente.

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Con anterioridad, los peritos encargados de investigar este accidente ya presentaron un presupuesto por sus trabajos técnicos que ascendía a 250.00 euros, IVA incluido y para el que preveían unas 1.500 horas de trabajo a lo largo de nueve meses, según fuentes jurídicas.

Según el escrito de dicha delegación de Justicia al que ha tenido acceso EFE, se indica que en el presupuesto enviado se recoge un "apartado denominado propuesta económica" con una estimación de gastos a la que la administración regional "no muestra oposición".

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No obstante, en el mismo apartado figura la solicitud de los peritos designados de que se constituya una provisión de fondos de un 30 % del importe de honorarios y de un 50 % del importe de gastos, algo que "no cabría" en la normativa vigente en Andalucía.

La delegación territorial de Justicia alude al Decreto 4/2018 por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes.

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Señala que en su artículo 10.1 se indica que la administración de la Junta de Andalucía "abonará el importe de los informes periciales y de las traducciones e interpretaciones a las entidades adjudicatarias de los contratos y a los profesionales privados a la conclusión de los trabajos", por lo que "no cabría la provisión de fondos solicitada en la propuesta económica".

El escrito resalta que en el presupuesto elaborado por los peritos se observa, a efectos de la justificación de la inclusión de la provisión de fondos, el argumento de que "resulta previsible que el mismo se prolongue durante un periodo de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso solo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento".

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Al respecto, la delegación territorial ha aclarado que para la realización del pago "no es preciso esperar a que se dicte una sentencia que incluya pronunciamiento sobre las costas", sino que, una vez realizado el servicio y certificado por el órgano judicial, "se procederá a ordenar el pago del gasto aprobado".

Por otro lado, la Fiscalía de Córdoba ha rechazado, al igual que la jueza instructora, la recusación de dos de los peritos judiciales que solicitaban las partes personadas en la causa y se suma a los argumentos del Tribunal de Montoro en los que se indicaba que no existían "incompatibilidades" al respecto. EFE

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