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Fallece Eduardo Portela, histórico presidente de la ACB durante casi un cuarto de siglo

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Madrid, 11 jun (EFE).- Eduardo Portela, quien fuera presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) entre 1990 y 2013, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó este jueves la propia organización, de la que era presidente de honor.

Portela, que primero ejerció como entrenador y también como director deportivo en clubes como el Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey, fue una figura clave en la fundación de la asociación de clubes en el año 1982, siendo gerente hasta 1990, año en el que dio el salto a una presidencia, siempre mostrándose un precursor de la modernización de la competición.

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Entre los cambios de los que de una manera o de otra fue partícipe se encuentran la llegada del 'playoff', la del All Star y la de una Copa del Rey en formato de sede única desde 1983 que, años más tarde, en 1986, se convirtió en la Final a Ocho actual.

Además, en 2004 'reinventó' la Supercopa de España con un sistema con semifinales y final con cuatro equipos; trabajó para que los clubes fueran cada vez más profesionales y en la gestión directa del arbitraje con la pionera implantación de tres colegiados por partido; se esforzó por mejorar las retransmisiones; e insistió para que todos los clubes jugaran en pabellones de al menos 5.000 espectadores; según destaca la ACB en su comunicado.

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Esta recalca también su figura en el baloncesto europeo: "Formó parte de múltiples comisiones FIBA durante años, fundó y presidió la ULEB (1998-2016) y fue precursor del nacimiento de la Euroliga, buscando que la independencia y decisión de los clubes sobre su futuro, conseguida en la acb, también tuviera lugar en Europa".

En los últimos tiempos, alternaba la presidencia de honor de la ACB con la de la ULEB. EFE

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