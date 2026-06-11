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El obispo de Canarias dice que las islas siempre recibirán al papa con los brazos abiertos

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha expresado al papa su "más sincero agradecimiento" por su presencia en esta "jornada histórica de gracia" que se ha vivido en Gran Canaria con motivo de su visita a la isla, y ha afirmado que siempre se le recibirá "con los brazos abiertos"

Ante las más de 40.000 personas que se han congregado en el estadio de Gran Canaria y los dos recintos anexos, donde León XIV ha oficiado su primera misa multitudinaria en su viaje a Canarias, Mazuelos ha destacado que "hemos tenido la dicha de compartir con usted la fe de la Iglesia" y la "renovada llamada a vivir el Evangelio".

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"Con su visita hemos sentido la cercanía del sucesor de Pedro, caminando junto a su pueblo, confirmándonos en la fe, alentándonos en la esperanza y recordándonos que Cristo vive y permanece siempre en medio de su Iglesia", ha referido.

El obispo ha agradecido también al papa León XIV su "palabra iluminadora y su constante invitación a caminar como Iglesia sinodal, abierta, misionara y misericordiosa", así como su aliento a las familias, a los jóvenes, a los mayores, a quienes sufren y a todos aquellos que trabajan cada día por una sociedad más justa y humana. EFE

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