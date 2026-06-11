El comisario europeo de Migraciones dice que la regularización "no envía una buena señal"

Bruselas, 11 jun (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, ha dicho este jueves que la señal que envía la regularización de cerca de medio millón de migrantes aprobada en enero por el Gobierno "no es buena", aunque ha reconocido que el caso de España es "particular".

"La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros", ha afirmado Brunner en una entrevista en grupo en la que ha participado EFE, al ser preguntado por la regularización. EFE

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