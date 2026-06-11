Detienen y denuncian a 4 menores por defecar y orinar en una piscina municipal de Valencia

València, 11 jun (EFE).- La Policía Local de Picassent (Valencia) ha detenido y denunciado a cuatro menores de edad por vandalismo en el polideportivo municipal tras haber defecado y orinado en la piscina infantil, por lo que se enfrentan a una multa de hasta 20.000 euros y a pagar el gasto de limpieza y desinfección.

Los hechos sucedieron la semana pasada, cuando los menores, según informa este jueves el Ayuntamiento, accedieron por la noche a la piscina de verano y se dedicaron a arrojar mobiliario a la piscina principal y a hacer sus necesidades en la piscina infantil.

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Los detectores y las cámaras de las instalaciones alertaron a la Policía Local, que procedió a su detención; los asaltantes fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación, para dar aviso posteriormente a sus progenitores al ser menores de edad.

De momento se les ha requerido el pago del coste de vaciado, limpieza, desinfección, analíticas y llenado de la piscina infantil, cuyos trabajos presupuestados en más de 4.000 euros han sido necesarios tras la acción de los menores.

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Además, el Ayuntamiento ha cursado la correspondiente denuncia que puede conllevar una sanción de hasta cuatro veces el valor de lo dañado, por lo que la sanción podría llegar hasta casi los 20.000 euros.

Desde el consistorio se apela a la responsabilidad colectiva para esta campaña estival y se recuerda que todas las instalaciones del polideportivo municipal cuentan con un sistema de vigilancia de cámaras, sensores y alarma, además de una especial cobertura por parte de la Policía Local para estos meses de verano. EFE

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