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Amnistía Internacional rechaza violencia de cuerpos policiales en protestas del Mundial

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) alertó este jueves de las confrontaciones entre civiles y elementos de seguridad en el sur de la Ciudad de México durante las multitudinarias protestas registradas durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en las que policías utilizaron extintores para dispersar a los manifestantes.

La organización rechazó cualquier acto violento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como de cualquier autoridad federal involucrada y exigió el respeto, la protección y la garantía de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta.

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“Toda actuación de los cuerpos de seguridad debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, sostuvo AI en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

También hizo un llamado urgente a las autoridades para que “privilegien el diálogo y para que se abstengan de recurrir al uso excesivo de la fuerza, realizar detenciones arbitrarias o cometer cualquier acto de represión contra quienes participan en las movilizaciones”.

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“Las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad tanto de las personas manifestantes como de terceros presentes en la zona, asegurando en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos”, exhortó.

Según testimonios en redes sociales, las movilizaciones en la zona sur de la capital mexicana escalan minuto a minuto desde el arranque del Mundial en el Estadio Azteca, en el que se lanzaron petardos, piedras y se prendió fuego a automóviles.

También se registraron detenciones y momentos de tensión, cuando manifestantes intentaron impedir arrestos entre forcejeos, empujones y gritos.

Al margen se suma la marcha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE) y de miles de familiares de víctimas de desaparición que se desplazan por la zona centro de la capital exigiendo justicia por los más de 133.000 desaparecidos en México.

El mensaje de AI, se da en un contexto en el que distintos colectivos han expresado miedo y preocupación por las protestas del 11 de junio en las que argumentan que podría repetirse la represión que encabezó el Estado mexicano el 2 de octubre durante la masacre de Tlatelolco a diez días de los Juegos Olímpicos de 1968. EFE

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