León XIV ensalza a la Sagrada Familia como "signo de unidad y concordia para toda España"

Barcelona, 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha ensalzado a la Basílica de la Sagrada Familia como "un signo de unidad y de concordia para toda España" durante la homilía que ha pronunciado en el templo en la misa a la que asisten los reyes Felipe y Letizia. EFE
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