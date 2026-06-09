Un menor de 13 años resulta herido al ser atropellado por un coche en Jumilla (Murcia)

Madrid, 9 jun (EFE).- Un menor de 13 años resultó herido este martes por la tarde tras ser atropellado por un turismo en la avenida Reyes Católicos de Jumilla y, posteriormente, ser alcanzado por un segundo vehículo, informó el 112 de Murcia.

El menor fue atendido y trasladado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla con una luxación en el hombro y una fractura cerrada, abundó esta misma fuente a través de un comunicado.

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El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso del suceso a las 20:08 horas, momento en el que se activó a agentes de la Policía Local y a una Unidad Móvil de Emergencias del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

En el lugar de los hechos, los sanitarios estabilizaron al menor y lo trasladaron al centro hospitalario indicado. EFE