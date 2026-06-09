Siemens lamenta la incidencia que ha dejado sin servicio a la red de Rodalies

Madrid, 9 jun (EFE).- Siemens Mobility España, empresa encargada del soporte informático que garantiza el funcionamiento de los sistemas de Adif, ha lamentado la incidencia producida este martes durante una intervención de "mantenimiento correctivo" en el puesto de mando de la estación de Francia de Barcelona y que ha dejado sin servicio a Rodalies.

En un comunicado remitido a EFE, la empresa alemana ha señalado que "la causa raíz del incidente está siendo actualmente objeto de un análisis técnico", sin que todavía existan "conclusiones definitivas" y ha añadido que están trabajando con el gestor ferroviario dándole "el soporte necesario".

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"Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad de las operaciones y adoptar todas las medidas apropiadas en función de los resultados del análisis en curso", ha agregado.

Este comunicado se ha difundido después de que Adif haya anunciado que emprenderá "acciones legales" contra Siemens, tras las dos averías registradas este martes en el Centro de Regulación del Tráfico para Rodalies.

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Fuentes del gestor ferroviario han asegurado que Siemens, como encargada de dar este servicio, "es la responsable de una situación que afecta a miles de usuarios catalanes" y han criticado que la situación es "injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable".

La primera incidencia se ha producido a las 12:25 horas, aunque "la capacidad de respuesta de Adif ha facilitado que se activara rápidamente el sistema de respaldo del centro para garantizar que los trenes siguieran circulando", ha expresado el gestor ferroviario.

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La migración a los sistemas de respaldo se ha completado veinte minutos más tarde y a las 13.00 horas se ha normalizado la situación aunque la circulación podría verse aún afectada, ha defendido Adif.

Por su parte, la segunda incidencia se ha producido a las 15.14 horas y ha durado unos 15 minutos. Esta situación ha afectado de nuevo a los sistemas de regulación del tráfico. A las 15.30 horas se ha recuperado el numerador de los trenes y se ha retomado la circulación, aunque con retrasos en la red.

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Los fallos coinciden con el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, lo que había llevado a Renfe a diseñar un plan de refuerzo de la red con un incremento de más del 35 % de las plazas.EFE