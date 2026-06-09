Se elevan a 23 los medios aéreos activados por el incendio de Villanueva (Huelva)

Huelva, 9 jun (EFE).- El Plan Infoca ha elevado a 23 los medios aéreos activados para la extinción del incendio forestal declarado este lunes en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva, así como un dispositivo de 220 profesionales por tierra, para un fuego que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca este martes, por aire trabajan un helicóptero ligero, seis semipesados y tres pesados (uno del Ministerio para la Transición Ecológica -Miteco-), cuatro aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, tres anfibios pesados del Miteco y dos aviones de coordinación.

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Por tierra, además de los 220 profesionales, trabajan 15 autobombas y un búldocer; están activas una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado esta mañana la complejidad de este incendio, que se inició bajo la influencia de un viento intenso de componente noroeste con rachas de 35 a 40 km/h, sumado a una alta carga de combustible fino y compacto, y ha apuntado que la superficie afectada superaba ya anoche las 2.000 hectáreas.

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"El fuego se ha asentado en una parte en dirección a la cuenca, va en dirección sur y, por tanto, evoluciona dirigiéndose hacia el término de Gibraleón. Lógicamente, lo que ocurre aquí es que el incendio recorre una zona de eucalipto leñoso; esto se traduce en una menor velocidad de avance, pero en una mayor intensidad, lo cual la convierte en una zona muy compleja", ha dicho.

Por otro lado, el dispositivo de extinción afronta "otra complicación en el flanco izquierdo y puede ocurrir un cambio de viento a partir de las 16:00 horas, lo que complicaría la situación".

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Según informó el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), término municipal en el que ayer se centraba el fuego, habían sido desalojadas de manera preventiva 365 personas de urbanizaciones, fincas y la barriada "el cementerio"; desde el 112 se ha indicado que algunos de ellos ya pudieron volver a sus casas, mientras que otros se fueron con familiares y amigos y una treintena permanece en el Polideportivo Municipal de la localidad bartolina.

Se mantiene activa desde ayer a las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por la "dimensión" del incendio. EFE

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