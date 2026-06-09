Piden diez años de prisión por agredir sexualmente a una niña de 11 años a la que daba clases en Ribadeo (Lugo)

Un vecino de Ribadeo se enfrenta a una pena de diez años de prisión tras ser juzgado en la Audiencia Provincial por un delito de agresión sexual a una menor a la que supuestamente daba clases particulares.

Los hechos se remontan a 2015, cuando la joven tenía 11 años, y acudía al domicilio del acusado para que su pareja le había dado clases particulares y para acabar las tareas escolares. En algún momento, el hombre comenzó a tener comportamientos inadecuados con la menor, como despedirse con un beso en la boca, comportamientos que derivaron a otras prácticas sexuales en aquellos momentos en los que la mujer iba con su hija a las actividades extraescolares y la menor quedaba en casa sola con el hombre que se ocupaba de supervisar sus tareas escolares.

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Este está acusado de haber llevado a la niña al dormitorio en varias ocasiones y de haber practicado sexo oral con ella, obligándola a ella a realizar la misma práctica y llegando incluso a intentar la penetración.

La Fiscalía pide para él también cinco años de libertad vigilada, otros cinco de acercamiento a la víctima, ocho de inhabilitación para trabajos que impliquen trato con menores y una indemnización de 10.000 euros.

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EL ACUSADO NIEGA LOS HECHOS

Por su parte, el presunto autor de la agresión sexual ha negado los hechos asegurando que en ningún momento le dio clases a la menor y que no mantuvo ninguna relación con ella.

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Ha añadido que cree que esta acusación se debe a haber estado "manipulada" por la hija de su pareja, otra menor que le había denunciado anteriormente también por agresión sexual.