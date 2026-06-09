Espana agencias

Mañueco, tras ser investido: la nueva legislatura con Vox será "mejor que la anterior"

Guardar
Google icon

Valladolid, 9 jun (EFE).- El recién investido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que afronta la nueva legislatura con satisfacción, ilusión y ganas de trabajar, y ha asegurado que los próximos cuatro años serán mejores que los anteriores tras reeditar su pacto con Vox.

"Estoy muy satisfecho, muy ilusionado y ahora a seguir trabajando", ha afirmado presidente autonómico en declaraciones a los medios tras ser investido por la Cámara autonómica.

PUBLICIDAD

Mañueco se ha mostrado además optimista sobre el futuro de la Comunidad y ha defendido la evolución de sus anteriores mandatos al frente del Ejecutivo autonómico: "Estoy confiado en que esta legislatura va a ser mejor que la anterior, como la anterior fue mejor que la anterior", ha señalado.

"Estoy convencido de que de la mano de ese Gobierno de coalición y de un magnífico pacto, llevarán a Castilla y León a sus más altas cotas", ha añadido.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Mañueco se han producido después de una jornada marcada por el debate de investidura y por la defensa del acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, que ha permitido al líder de los populares seguir al frente de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del miércoles 10 de junio de 2026

Infobae

El Real Madrid ofrece 150 millones por Julián y el Atlético los rechaza y contraataca

Infobae

El papa aboga por un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades la salud mental

Infobae

Miércoles, 10 de junio de 2026

Infobae

Francisco Llera ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reivindicando la Corona y a Felipe VI

Francisco Llera ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reivindicando la Corona y a Felipe VI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

El misterio de la reactivación de la cuenta de Leire Díez en X: parodias de fontanería, guiños a “el one” y respuestas a mensajes de líderes del PSOE años después

El Congreso aparca la concordia que pide el papa y retoma la bronca política en la sesión de control a Pedro Sánchez

Sanidad subasta por 180.000 euros un gran velero de 29 metros de eslora que perteneció al narco ‘Jóker’, huido de la justicia

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

ECONOMÍA

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

DEPORTES

De defensa estrella en los años dorados del Borussia Dortmund a llevar agua potable a las regiones más pobres de África: la historia de Neven Subotić

De defensa estrella en los años dorados del Borussia Dortmund a llevar agua potable a las regiones más pobres de África: la historia de Neven Subotić

El Atlético de Madrid se mofa de la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: “Nos hacéis reír más que el FC Barcelona”

Arbeloa abandona el banquillo del Real Madrid: “Esta será siempre su casa”

La cláusula de 500 millones de euros de Julián Álvarez que complicaría su salida del Atlético de Madrid

Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas