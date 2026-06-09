Mañueco, tras ser investido: la nueva legislatura con Vox será "mejor que la anterior"

Valladolid, 9 jun (EFE).- El recién investido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que afronta la nueva legislatura con satisfacción, ilusión y ganas de trabajar, y ha asegurado que los próximos cuatro años serán mejores que los anteriores tras reeditar su pacto con Vox.

"Estoy muy satisfecho, muy ilusionado y ahora a seguir trabajando", ha afirmado presidente autonómico en declaraciones a los medios tras ser investido por la Cámara autonómica.

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Mañueco se ha mostrado además optimista sobre el futuro de la Comunidad y ha defendido la evolución de sus anteriores mandatos al frente del Ejecutivo autonómico: "Estoy confiado en que esta legislatura va a ser mejor que la anterior, como la anterior fue mejor que la anterior", ha señalado.

"Estoy convencido de que de la mano de ese Gobierno de coalición y de un magnífico pacto, llevarán a Castilla y León a sus más altas cotas", ha añadido.

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Las declaraciones de Mañueco se han producido después de una jornada marcada por el debate de investidura y por la defensa del acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, que ha permitido al líder de los populares seguir al frente de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.EFE

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