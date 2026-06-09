La jueza de la dana vuelve a preguntar a Mazón si aportará voluntariamente sus mensajes

València, 9 jun (EFE).- La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia ha vuelto a preguntar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón si aportará de forma voluntaria los mensajes y llamadas que intercambió el día de las riadas, una vez que se ha aceptado su personación en la causa.

Además de ofrecerle declarar voluntariamente como investigado hasta en tres ocasiones, la jueza le preguntó el pasado 28 de abril si aportaría voluntariamente su listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, día de la dana, así como los mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería relacionados con la emergencia, que causó 230 muertes.

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También hizo extensivo este ofrecimiento a las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Días después, el 8 de mayo, la representación legal del expresident remitió un escrito al juzgado de Catarroja (Valencia) en el que explicaba que Mazón estaba a la espera de conocer el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia sobre su condición de testigo o investigado.

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Dado que finalmente la Audiencia Provincial ha aceptado su personación en la causa "a los efectos de los arts. 118 y 118 bis de la Lecrim", la jueza ha recordado que Mazón "hizo depender de dicha resolución de la Audiencia la decisión de la aportación voluntaria a este procedimiento de los mensajes y llamadas" y le vuelve a preguntar por ellos en una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

En caso de que voluntariamente los aportase, la jueza ordena a la letrada del juzgado su cotejo. EFE