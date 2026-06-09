Hoy será noticia. Miércoles, 10 de junio

PAPA ESPAÑA

León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians

Barcelona (EFE).- El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Cataluña con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.

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Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.

GOBIERNO LEGISLATURA

El Congreso recupera la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno

Madrid (EFE).- Tras la histórica visita del papa a las Cortes Generales, el Congreso recupera este miércoles la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno.

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Sesión que será escenario de un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el trasfondo de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo.

PODER JUDICIAL

El PP lleva al Senado la reforma de la elección de los vocales del Poder Judicial

Madrid (EFE).- El pleno del Senado debatirá este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley del PP que busca reformar la ley de Poder Judicial para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que estos sean elegidos por los propios jueces.

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El texto recoge la recomendación de la Comisión de Venecia en octubre del año pasado a España, tras la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que apuesta por que los vocales judiciales sean elegidos únicamente por los jueces.

ESTATUTO SANIDAD

El estatuto marco y las exigencias médicas agitan la reunión de Sanidad y comunidades

Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado este miércoles a los comunidades autónomas para abordar con ellas el controvertido anteproyecto de estatuto marco y para que se posicionen sobre las reivindicaciones de los médicos que esta norma no puede recoger porque son de competencia autonómica.

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La cumbre llega con la polémica por el estatuto marco más recrudecida que nunca desde que empezó a negociarse hace tres años.

PREMIOS PRINCESA LETRAS

El Premio Princesa de Asturias de las Letras se falla hoy en Oviedo

Oviedo (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 hará público este miércoles el fallo de un galardón al que optan treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades y que en la pasada edición recayó en el novelista español Eduardo Mendoza.

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El fallo lo dará a conocer este mediodía en Oviedo el presidente del jurado, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, una vez que concluyan las deliberaciones de un tribunal integrado por catorce personalidades entre las que figuran la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y autores como María Dueñas, Marcos Giralt, Raquel Sanseros, Antonio Luca o Sergio del Molino.

ESPAÑA FRANCIA

El Congreso vota otra vez hoy el tratado con Francia, que PP recurrió al Constitucional

Madrid (EFE).- El Congreso volverá a someter a votación este miércoles el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, un año después de que el voto en contra del PP -que además lo ha recurrido al Tribunal Constitucional- y Vox, más la abstención de Junts y Podemos, impidiera su ratificación.

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La votación se llevará a cabo en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja después de que el 14 de mayo de 2025 el tratado fuera rechazado en el pleno del Congreso con el "no" del PP, en desacuerdo con un artículo del convenio que permitiría que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro país.

HUELGA PROFESORADO

Sindicatos someten a consulta propuesta de Generalitat para acabar con la huelga del profesorado en C.Valenciana

Valencia (EFE).- Los sindicatos del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana someten a consulta el último documento con las propuestas de la Generalitat para acabar con la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo.

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Documento sobre el que los sindicatos tendrán que dar una respuesta este jueves a la Conselleria de Educación.

ESCUELAS INFANTILES

Educación y sindicatos públicos analizan una norma estatal para bajar ratios de 0 a 3 años

Madrid (EFE).- Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria se reúnen este miércoles con el Ministerio de Educación para analizar una norma con rango estatal que establezca un limite máximo de alumnos en las aulas de 0 a 3 años.

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En el marco del grupo de trabajo número cuatro, creado para desarrollar el Estatuto del Docente -pendiente desde 2007-, UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STES-I, entre otros sindicatos, empiezan a negociar la revisión del decreto de 2010, que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, primaria y secundaria.

DANA JUSTICIA

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano declara ante la jueza que investiga la gestión de la dana

Catarroja (Valencia) (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, declara este miércoles como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales.

Se trata de la primera consellera del ejecutivo del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que testifica en esta causa.

ESPAÑA PIB

BBVA Research presenta su informe 'Situación España'

Madrid (EFE).- BBVA Research presenta este miércoles su informe 'Situación España' en el que actualiza sus proyecciones para la economía española.

En marzo mantuvo en el 2,4 por ciento su previsión de crecimiento para 2026, mientras que elevó la de inflación al 2,9 por ciento.

EL TIEMPO

Estabilidad y altas temperaturas, superándose los 35 grados en el sur

Madrid (EFE).- Este miércoles se espera un nuevo día de estabilidad y altas temperaturas en el que los termómetros superarán los 35 grados en zonas bajas del suroeste e incluso podrán llegar a los 38 en el Valle del Guadalquivir.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles la influencia de un anticiclón dejará un nuevo día de estabilidad y cielos despejados que solo quedarán perturbados por algunas nubes bajas en el área cantábrica y Pirineos, pudiéndose producir alguna precipitación débil y aislada.

EFE

plv