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El regulador del fútbol contacta al West Ham por graves acusaciones contra el copresidente

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Londres, 9 jun (EFE).- El Regulador independiente del fútbol inglés (IFR, por sus siglas en inglés) se ha puesto en contacto con el West Ham United en relación con una "acusaciones extremadamente graves" de supuesta conducta inapropiada por parte del copresidente del club, David Sullivan, revela este martes la cadena BBC.

Sullivan presentó el fin de semana su dimisión para defenderse de estas denuncias después de que varias mujeres afirmasen haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del multimillonario.

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El copresidente renunció antes de que las acusaciones salieran a la luz ayer en el programa de investigación Panorama de la BBC.

Se espera que la IFR utilice sus facultades legales para determinar si existen motivos de preocupación respecto a la labor de Sullivan en el equipo inglés, indica la emisora.

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El Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte Digital ha indicado que las denuncias son "profundamente preocupantes" y que deben ser "tratadas con la máxima seriedad" e "investigadas por las autoridades competentes".

Las acusaciones abarcan décadas en las que Sullivan amasó una fortuna con la pornografía, los periódicos y el fútbol.

Todas provienen de mujeres que eran en su mayoría adolescentes y que trabajaban como modelos en los diarios Daily y Sunday Sport de Sullivan.

Su dimisión llega en un momento de crisis deportiva en el club, que ha descendido de categoría tras una temporada desastrosa en que acabó en el puesto 18, con lo que en el próximo campeonato ya no se medirá en la 'Premier' inglesa. EFE

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