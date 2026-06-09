El PP pide al Gobierno que retire el estatuto marco y empiece "de cero" sin "sectarismo"

Bilbao, 9 jun (EFE).- La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha vuelto a pedir al Gobierno que retire el proyecto de ley del estatuto marco que aprobó hace una semana, pese al rechazo de los sindicatos médicos, y que empiece "desde cero" con diálogo y sin "sectarismo".

Fúnez, de visita este martes en Bizkaia para mantener varios encuentros de carácter socio sanitario y participar en la Junta directiva provincial del PP de este territorio, se ha referido en una comparecencia ante los medios al polémico estatuto marco sanitario, en la víspera de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde se va a tratar este asunto.

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La dirigente del PP ha lamentado que tras "más de diez meses de huelgas en la sanidad", España vive el "mayor momento de conflictividad sanitaria" en democracia, lo que ha atribuido al "sectarismo y el enfrentamiento" trasladado por el Gobierno a dicho ámbito.

Según ha considerado, el estatuto marco aprobado en Consejo de Ministros "ha unido a todos los sectores del ámbito sanitario" en su contra: a los sindicatos médicos que están en el comité de huelga, "a los sindicatos que habían acordado con ellos -el gobierno-" y a las comunidades autónomas "que sufren las consecuencias de la huelga de médicos", ha dicho.

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Fúnez ha destacado lo "grave" que resulta que la situación haya afectado a "más de tres millones de actos médicos" en un ámbito en el que "llegar tarde a veces significa no llegar".

Ante ello, ha pedido al Ministerio de Sanidad, al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez que "se ocupen de esta cuestión" y les ha señalado que "con el sectarismo no va a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios" y que "con la imposición no se van a reanudar las consultas, las pruebas y las operaciones que están esperando muchas personas de nuestro país".

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"Pedimos que retire ese texto" y que "se empiece desde cero", ha dicho Fúnez, que ha opinado que "es necesaria la reforma, pero teniendo encima de la mesa por parte del Gobierno diálogo, y no sectarismo, y apertura de miras, y no imposición".

En el mismo acto informativo, la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, se ha referido también a las huelgas de los médicos y ha reprochado la actitud de los responsables institucionales y políticos en Euskadi, a los que ha afeado "no seguir el ejemplo de Galicia", donde "con diálogo han llegado a un acuerdo y la huelga se ha suspendido", según ha afirmado.

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Ha considerado que en este asunto "buena parte de la responsabilidad la tiene la ministra de Sanidad, pero quien apoya al Gobierno de Pedro Sánchez es el PNV", ha indicado.

Fernández también ha señalado que la situación "de colapso" que padece la sanidad vasca no es sólo por las huelgas de médicos, sino también por la "mala gestión" de "muchos años" del Gobierno Vasco integrado por PNV y PSE-EE en Osakidetza, que, a su juicio, sufre "una crisis estructural". EFE

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