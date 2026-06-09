El gasto estatal en I+D+i alcanza los 15.676 millones impulsado por el gasto en Defensa

Madrid, 9 jun (EFE).- El sector público ejecutó el pasado año la mayor cifra de la historia en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, hasta alcanzar los 15.676 millones de euros, un aumento impulsado sobre todo por el avance del gasto vinculado a la Defensa.

Los datos son de la Fundación Cotec, que ha analizado la política de gasto en investigación, desarrollo, innovación y digitalización y ha observado que, por primera vez desde la pandemia, el motor principal del gasto en este ámbito no ha sido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) europeo sino el esfuerzo nacional, y que el presupuesto total disponible (20.511 millones) fue también el mayor de la historia y procedió mayoritariamente de fondos de origen nacional.

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La ejecución creció mucho más que el presupuesto (un 15,2 por ciento, frente a un 2,9 por ciento), por lo que la tasa de ejecución presupuestaria se elevó hasta el 76,4 por ciento, ocho puntos por encima de la de 2024 y el nivel más alto desde 2009; quedaron sin ejecutar 4.835 millones de euros, unos 1.500 millones menos que el año anterior, lo que supone la cifra más baja desde el año 2020.

La Fundación Cotec ha observado que en los años anteriores el récord de gasto en I+D+i se sostuvo principalmente sobre los fondos europeos 'Next Generation', pero que en 2025 fueron los recursos de origen nacional, y sobre todo el gasto en Defensa, los que sostienen y amplían la cifra.

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Los fondos europeos del MRR redujeron en 2025 su peso casi a la mitad respecto al año anterior ( del 56,3 al 31,9 por ciento), y en términos absolutos, los recursos europeos disponibles cayeron de 11.218 a 6.544 millones de euros, mientras que los de origen nacional aumentan un 60 por ciento (5.253 millones más; hasta alcanzar los 13.968 millones).

Así, los fondos europeos siguen siendo una parte importante, pero han dejado de ser la pieza fundamental del presupuesto, un relevo que Cotec venía reclamando desde hace varios ejercicios.

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Detrás de ese salto del esfuerzo nacional hay una palanca principal: el gasto en I+D vinculado a defensa, que ha pasado de 1.842 millones de euros en 2024 a 6.000 millones en 2025; en un año se ha multiplicado por más de tres y su peso sobre el presupuesto total escala del 9,2 al 29,3 por ciento, casi una tercera parte del conjunto.

La Fundación Cotec había advertido en años anteriores de que los fondos del MRR estarían disponibles solo durante un periodo limitado, y que para mantener la senda de crecimiento comprometida en la Ley de la Ciencia y en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación sería necesario un esfuerzo nacional de carácter adicional; los datos de 2025 confirman que ese relevo ha comenzado.

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Pero ha señalado que ese relevo está adoptando una composición distinta de la esperada, ya que el esfuerzo nacional adicional se concentra de forma muy marcada en el gasto en I+D vinculado a defensa, mientras que los recursos para los organismos públicos de investigación civil y para los grandes programas competitivos de la Agencia Estatal de Investigación, el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III, avanzan a un ritmo mucho más moderado. EFE