Dimite la secretaria de Organización de Movimiento Sumar sin esperar a la convocatoria de una nueva asamblea general

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, ha renunciado hace días de su cargo sin esperar a la convocatoria de una nueva asamblea de la formación, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Moreno fue designada como secretaria de Organización en abril del año pasado, tras la segunda asamblea del partido, y ha formalizado su renuncia al Grupo Coordinador, el máximo órgano de dirección de Sumar. Concretamente, informó de su salida el pasado 25 de mayo a la ejecutiva y este lunes la hizo efectiva, dado que se reincorpora a su puesto de profesora en Lengua y Literatura en septiembre.

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Fuentes de la dirección han explicado que temporalmente asumirá las tareas de la Secretaría de Organización Fabio Cortese, miembro de la ejecutiva y coordinador del partido en Madrid.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha explicado en los micrófonos de RNE que Moreno abandonó la ejecutiva de Sumar hace un par de semana para incorporarse a la docencia y que no se desvincula del todo de Sumar, donde se mantiene como afiliada. "Ha adoptado su decisión, que respetamos total y absolutamente", ha zanjado sobre la información adelantada por el diario 'El Mundo'.

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La formación está pendiente de fijar la convocatoria de su tercera asamblea general, donde se afrontará la renovación de los órganos directivos y renovar la hoja de ruta tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como referente electoral y con la apuesta de revalidar la alianza electoral con IU, Más Madrid y Comuns.

Desde su andadura Sumar ha padecido ya varias renuncias en su ejecutiva como la de la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón, la escritora Elizabeth Duval y la de la propia Yolanda Díaz como líder orgánica de Sumar (aunque sigue en la dirección como invitada permanente) tras los comicios europeos.

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También dimitió el diputado Carlos Martín como co-coordinador de Sumar, puesto que sigue vacante tras casi diez meses, al primar la agenda política y electoral, y que se quiere cubrir en esta nueva asamblea, quedando como única coordinadora general de forma interina hasta la fecha Lara Hernández.

Fuentes de Sumar explicaron hace meses que el debate sobre la asamblea se sitúa entre la posibilidad de mantener la tónica anterior de consenso y unidad vista en las dos asambleas precedentes o, por el contrario, abrir la puerta a una pugna interna entre diferentes corrientes.

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Por ejemplo, asumen que hay posibilidad de que hubiera una asamblea de disputa y que se enfrentaran dos sectores: uno asociado a la de la coordinadora Lara Hernández y otro vinculado al entorno de la portavoz parlamentaria en el Congreso.

La propia Martínez Barbero no ha descartado en declaraciones en 'RNE' la posibilidad de presentarse a la asamblea, al comentar que esa decisión se tiene que adoptar de forma colectiva y que va a estar a disposición de lo que decida el partido.

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