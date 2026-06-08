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Uno de los acusados por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe buscó información sobre la condena al matar a una persona

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Uno de los acusados por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, buscó información sobre la condena al matar a una persona, según ha manifestado un policía que participó en el análisis de móviles tras el volcado de datos de los mismos.

Así lo ha declarado en una nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y que en esta jornada se ha centrado en testificales de agentes de la Policía Nacional que participaron en detenciones o en la investigación posterior.

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Uno de ellos ha ratificado que en el móvil del autor confeso de la puñalada mortal había pantallazos de redes sociales sobre el caso. En el que las acusaciones particulares consideran la persona que le facilitó la navaja, se encontró búsquedas sobre posibles condenas.

Respecto al primero, en audios con una amiga, como se escuchó ya en otra sesión, el joven -- que confesó ser autor de los hechos tras negarlo inicialmente y culpar a otra persona -- le dice, ha ratificado el policía, que él no había sido. De actitud "normal" ha calificado otro agente cómo se encontraba el día de su detención el joven al que se acusa de darle la navaja a este.

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PETICIONES DE CONDENA

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.

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