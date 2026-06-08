León XIV se dirige al Santiago Bernabéu en su último recorrido en papamóvil por Madrid

Madrid, 8 jun (EFE).- Arropado por miles de ciudadanos en las calles, el papa se dirige desde la Catedral de La Almudena al estadio Santiago Bernabéu en el último recorrido en papamóvil por Madrid, que ha quedado reducido porque cambiará a un vehículo cerrado en la calle de Alcalá, antes de lo previsto inicialmente.

Desde primera hora de la tarde, cientos de personas de todas las edades, entre ellas familias con bebés, esperaban al pontífice en las proximidades de La Almudena, con gorros, abanicos y sombrillas para protegerse del sol, incluso con sillas plegables y buscando las zonas de sombra.

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Algunos de ellos ya han acudido a actos anteriores del papa en la capital, y otros se han acercado con "ilusión" después de haber seguido la visita estos días por televisión, según han explicado a EFE.

El recorrido por el centro, abarrotado a esta hora, incluye también la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes y Cánovas del Castillo, hasta la calle de Alcalá, a la altura de la Casa Árabe, en las inmediaciones del Parque del Retiro, donde cambiará de vehículo para enfilar el estadio Santiago Bernabéu, donde se encontrará con la comunidad diocesana, en un acto con unas 70.000 personas.

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De esta forma, se suprime el desplazamiento en papamóvil por la calle de Príncipe de Vergara y la Avenida de Concha Espina, por las que circulará en vehículo cerrado, tras dejar el papamóvil en la Casa Árabe.

No obstante, centenares de ciudadanos se han congregado para saludar al papa en estas calles, cerradas desde media tarde al tráfico, muchos de ellos con bebés que esperan ser bendecidos por el pontífice estadounidense.

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Anteriormente, se suspendió el recorrido en papamóvil entre la glorieta de las Pirámides y la catedral de La Almudena, trayecto que recorrió en coche cerrado entre centenares de personas que, a pesar del calor y de la decepción de no poder ver al pontífice en vehículo descubierto, han permanecido al borde de la calzada para arroparlo y a los que ha saludado por la ventanilla.

Algunos ciudadanos que estaban apostados en este recorrido se han ido desplazando hacia la calle Mayor para poder ver al pontífice en el vehículo descubierto, entre el desconcierto por la modificación de los planes iniciales. EFE

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(foto) (vídeo)