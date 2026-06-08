Leire sobre exjefe UCO: "Corbí bajó la guardia y nos ha colado operaciones contra el PSOE"

Madrid, 8 jun (EFE).- Leire Díez escribió en una de sus agendas una queja sobre la actuación del coronel Manuel Sánchez Corbí cuando estuvo al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cargo del que fue cesado por pérdida de confianza, en agosto de 2018, por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, decisión que fue avalada por el Tribunal Supremo.

"Corbí bajó la guardia y nos han colado varias operaciones del PP contra el PSOE, encargos de Cospedal a Villarejo", es la reflexión que la exmilitante socialista plasmó en una de las agendas, a las que ha tenido acceso EFE, y que le fueron intervenidas cuando fue detenida en diciembre junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, ligada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

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Esta anotación aparece en una agenda negra de piel y figura junto a otras que no tienen relación entre sí, tampoco consta la fecha, si bien, dado que Corbí fue cesado en 2018, y que en algunas de las anotaciones aparecen fechas de 2019 y 2020, se pude deducir que lo escribió en esos años.

En esta misma agenda, atribuida a Leire Diez, aparecen referencias al caso Isofotón, ya archivado, en el que un juzgado de Sevilla investigó las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a esta empresa.

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"Hay una estrategia por parte de los abogados del PP de intentar por todos los medios de meter dentro de los procedimientos a los consejeros que formaban parte del Consejo de Gobierno. De hecho, los fiscales apuntan hacia María Jesús Montero", indica.

En otro de sus cuadernos, de color negro y de la marca Oxford, Leire Díez hace alusión en varias ocasiones a una operación en la empresa pública Correos, en la que se incorporó en 2021 como jefa de Área de Relaciones Institucionales y un año después fue nombrada directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cargo que ostentó hasta 2024.

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A este respecto, y en lo que parece referirse a un proyecto vinculado a Correos, Díez escribe: "Tema de Correos: va el miércoles al Consejo. Ábalos está enterado y lo apoya. Han recibido ya las primeras muestras de interés de Telefónica. Le he dicho que Vicente tiene acceso a la consejera delegada".

Esta parece una clara alusión a la postura que adoptará en un consejo de Ministros el exresponsable de Transportes y Movilidad Sostenible José Luis Ábalos respecto de esa empresa adscrita a ese Ministerio, además de referirse al posible contacto que pudiera tener el expresidente de la SEPI Vicente Fernández con la consejera delegada de Telefónica.

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Más adelante, Leire Díez escribe acerca de los proyectos que denomina "operador móvil Correos" y "Correos Telecom", y, tras varias disquisiciones sobre la operadora a la que se le adjudicaría, indica que "Juanma está interesado en Telefónica", con lo que parece referirse al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano.

En otro apunte, que también viene sin fechar en hojas sueltas de un cuaderno, aparece el nombre de Francisco Martínez, ex secretario de Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, que está siendo juzgado por el caso Kitchen, y con quien Leire Díez se reunió presuntamente para ofrecerle beneficios a cambio de información.

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"Cuando era D.G. el ministro le pidió que fueran a x Ignacio González. De denunciantes anónimos a confidentes de la Guardia Civil (sic)", se puede leer en el cuaderno.EFE