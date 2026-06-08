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La francesa Collectif Bislacco, premio Panorama Circada del festival de Sevilla

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Sevilla, 8 jun (EFE).- La compañía Collectif Bislacco, colectivo formado en Toulouse y del entorno de la prestigiosa escuela Ésacto’Lido, ha ganado Panorama Circada en la XIX edición del festival internacional de circo de Sevilla, premio que se otorga cada año en el arranque de esta cita.

El jurado, formado por decenas de profesionales españoles e internacionales, ha puntuado casi unánimemente “Smooth as fiasco” como el espectáculo más valorado, una propuesta frenética, transgresora, llena de sátira, poesía y humor, en el que diez virtuosos y jóvenes artistas circenses escenifican una celebración burlesca, en una sucesión de técnicas de circo con música en directo, ha informado el festival en un comunicado.

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El segundo premio ha desembocado en el primer ex aequo en la historia de Circada, al producirse un singular empate en las puntuaciones. Así, la compañía granadina Lolo Fdez & Cía y los valencianos Retina compartirán honores y la posibilidad de volver, junto con Bislacco, a la vigésima edición de Circada, que se celebrará en junio de 2027.

Cía Retina es una compañía de perfil parecido a Bislacco, creada por tres jóvenes artistas vinculados y apoyados por la escuela Creart de Valencia, uno de los proyectos de formación profesional circense más pujantes del momento.

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Su espectáculo “46011” acerca a través de distintas disciplinas circenses la inquietud y la problemática de la gentrificación, la turistificación y el difícil acceso a la vivienda en determinadas zonas de las grandes ciudades.

Por su parte, “Intrusos” de Lolo Fdez es una revisión del trío de payasos clásicos, llevado al extremo de lo “quinqui”, con tres outsiders que, en busca de chatarra, se ven envueltos en una representación teatral improvisada.

Además de estos premios, que recogen las puntuaciones de todos los invitados profesionales del festival, fundamentalmente programadores y distribuidores, Panorama repartirá más de treinta “premios especiales”, consistentes principalmente en compromisos de programación para distintos festivales y ciclos, así como residencias artísticas y otras contraprestaciones a las compañías participantes, o bien menciones especiales que pretenden subrayar y destacar determinados proyectos.

Diez compañías, incluyendo tres de las que presentaron 'showcases' de 20 minutos en el Teatro Alameda el viernes 5 de junio por la mañana, recibirán algún premio o mención, y destaca de nuevo Collectif Bislacco y Retina, ambas con ocho, o Bragacadavra, Lolo Fdez, Cía La Buffa, todas ellas con tres. EFE

fcs/vg/mcm

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