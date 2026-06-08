Extinguido el incendio de Alosno (Huelva), que ha quemado unas 1.000 hectáreas

Huelva, 8 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido el fuego declarado el pasado jueves en el paraje Carril del Cementerio, en el término municipal de Alosno (Huelva), con una superficie afectada de unas 1.000 hectáreas, según las primeras estimaciones realizadas.

Según han informado desde el Infoca, la extinción se declaró a las 23.10 horas de ayer domingo, apenas 14 horas después de que se diera por estabilizado, lo que ha implicado la retirada de todos los efectivos que aún estaban en el lugar en tareas de remate y liquidación.

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Inicialmente, el fuego se había dado por estabilizado a las 14:30 horas del viernes lo que motivó que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía,, Antonio Sanz, desactivara la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales activada por la mañana, aunque se mantuvo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

El 112 atendió a las 18:30 horas del jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

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Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Policía Local, así como a los ayuntamientos de Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, ya que el fuego afectaba a los tres términos municipales, aunque sin afección a la población ni a infraestructuras vulnerables. EFE

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