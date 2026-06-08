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Barcelona instala pantallas para ver al papa y blinda el entorno del Palacio Episcopal

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Barcelona, 8 jun (EFE).- Las dos pantallas gigantes de televisión que permitirán seguir este martes y miércoles la visita del papa a Cataluña quedarán instaladas este lunes, en el que también se está blindando el entorno del Palacio Episcopal, donde se alojará estas dos jornadas, preparativos que estarán listos un día antes de que León XIV llegue a la ciudad.

Según han indicado fuentes municipales, este lunes por la mañana se ha empezado a instalar la pantalla gigante en el Arc del Triomf y durante la tarde se instalará la de la plaza de las Glòries, con la previsión de que los trabajos estén terminados durante la jornada.

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En estas pantallas se podrá seguir entre el martes y el miércoles las veinte horas de programación especial que ofrecerá la televisión pública local barcelonesa betevé durante la visita del pontífice a Cataluña, que incluye la llegada del papa al aeropuerto y los principales actos en la ciudad, en la cárcel de Brians y en Montserrat.

Este lunes también se están terminando las labores para cerrar la circulación de vehículos en los entornos de la Catedral y del Palacio Episcopal entre la noche de este lunes y la mañana del jueves 11 de junio.

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Los accesos a los aparcamientos de esta zona del distrito de Ciutat Vella, también estarán afectados, de forma que no se podrá utilizar el vehículo privado para entrar o salir de ella, excepto en caso de emergencia, durante estos días.

Desde las 07:00 horas de este lunes hasta 10:00 horas del jueves 11 de junio, en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova, estará restringido, además del tráfico rodado, el estacionamiento.

También desde la misma hora, en la montaña de Montjuïc está prohibido aparcar en las proximidades del Estadi Olímpic, donde se celebrará la vigilia de oración con el papa el martes por la tarde, a la que se prevé que asistan 37.000 personas.

El aparcamiento estará prohibido en este ámbito hasta 02:00 horas del miércoles.

Los cortes en la circulación en los entornos del Estadi Olímpic y los controles para que sólo accedan quienes dispongan de acreditación empezarán el martes 9 de junio, a partir de las 12:00 horas. EFE

(foto) (video)

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