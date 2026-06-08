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Agentes advierten de que existe aún una disidencia con el cese de la lucha armada de ETA

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Madrid, 8 jun (EFE).- Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han advertido en un juicio a 16 acusados de enaltecimiento del terrorismo de la existencia de organizaciones que son disidentes con la línea oficial de la izquierda abertzale tradicional y que apoyan volver a la lucha armada para la consecución de los objetivos de ETA.

En la vista iniciada este lunes en la Audiencia Nacional, estos agentes han señalado que entre estas entidades se encuentran las que organizaron el 'ongi etorri' (bienvenido) al etarra Ibai Aginaga en el frontón de su pueblo natal, Berango (Vizcaya), al quedar libre el 13 de marzo de 2022 tras cumplir 20 años de cárcel, en el que participaron unas 200 personas.

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En el banquillo se sientan el propio Ibai Aginaga y otros quince acusados de participar en la organización y celebración del recibimiento, para los que la Fiscalía pide penas de entre dos años de prisión y dos años y nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El juicio ha comenzado con una incidencia al expulsar de la sala el presidente de tribunal, Fernando Andreu, al abogado de Ibai Aginaga al insistir en preguntar en euskera, ante lo que otra letrada se ha hecho cargo de la defensa de este acusado.

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Aunque los acusados declararán al final de la vista, el presidente de la Sala les ha preguntado uno por uno si conocen las acusaciones formuladas por la Fiscalía, el partido político Vox y las organizaciones Dignidad y Justicia y Fundación Villacisneros, ante lo que doce procesados se han negado a responder y los otros cuatro han negado haber cometido el delito del que se les acusa.

Uno de los guardias civiles que han comparecido ha explicado que el acto fue convocado y difundido por Jardun, Tinko y GEK, "organizaciones contrarias" a la línea oficial de la izquierda abertzale tradicional representada por entidades como el partido político Sortu o el colectivo de presos de ETA EPPK.

"Jardun, Tinko y GEK se pronunciaron de manera clara y cristalina a favor de la amnistía total para los presos de ETA cuando la izquierda abertzale ya había considerado que había que seguir las vías legales y las medidas individuales para la reinserción de los mismos y el cumplimiento de la condenas", ha comentado el agente.

Y ha añadido que "estas organizaciones nacen a partir de la desaparición de ETA y en algunos casos se muestran a favor de la continuidad de la lucha armada para la consecución de los objetivos".

De hecho ha destacado que "la línea oficial de la izquierda abertzale tradicional se desmarcó de inmediato de este ongi etorri" celebrado en Berango.

Otro guardia civil ha recordado que en una entrevista publicada en la página del colectivo 'Sare Antifaxista' sobre su salida del EPPK Ibai Aginaga "ratificó su disidencia, justificó la celebración de los 'ongi etorri' y habló de encender de nuevo la chispa en referencia a volver a la lucha armada". EFE

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