Domingo, 7 de junio 2026

FÚTBOL ELECCIONES REAL MADRID

Madrid. Los socios del Real Madrid toman este domingo la palabra para elegir, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, entre la continuidad de Florentino Pérez, con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo, o el cambio que postula Enrique Riquelme, con Haaland, Rodri y Klopp en su oferta. Votación entre las 9.00 y las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva, en el barrio de Valdebebas.

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TENIS ROLAND GARROS

París. El alemán Alexander Zverev persigue este domingo su primer título del Grand Slam, tras cuatro finales perdidas, en la final del torneo de Roland Garros, en la que se enfrenta a un Flavio Cobolli que pretende convertirse en el tercer italiano en ganar sobre la tierra de París y el primero en lograrlo tras cincuenta años de sequía.

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FÚTBOL AMISTOSO ESPAÑA-PERÚ

Redacción Deportes. La selección española vela armas este domingo, la víspera de enfrentarse a la de Perú en Puebla (México) en el último amistoso del equipo de Luis de la Fuente ante del Mundial 2026, en el que debutará el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta. Ruedas de prensa de ambos equipos.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Vitoria. Kosner Baskonia y Asisa Joventut resuelven en el tercer encuentro la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa en el Buesa Arena después de haber ganado ambos equipos como locales de forma autoritaria y con el Valencia Basket, ya clasificado, pendiente del que será su rival.

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CICLISMO TOUR DE AUVERNIA-RÓDANO/ALPES

Redacción Deportes. La 78ª edición del Tour Auvernia-Ródano/Alpes, conocido anteriormente como Dauphiné y que se disputa entre este domingo y el sábado que viene, será la presentación ante la sociedad francesa de Paul Seixas (Decathlon) antes de su debut en el Tour, y enfrente tiene nombres consagrados del pelotón como Wout van Aert (Visma), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE) o Daniel Felipe Martínez (Red Bull).

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MOTOCICLISMO G.P. HUNGRÍA

Redacción Deportes. Marc Márquez (Ducati), en MotoGP, Izan Guevara (Yamaha), en Moto2, y David Almansa (KTM), en Moto3, arrancan este domingo desde el primer puesto de sus respectivas categorías en las parrillas de salida del Gran Premio de Hungría, octava prueba de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad, en el circuito Balaton Park. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00.

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AUTOMOVILISMO G.P. MÓNACO F1

Redacción Deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de las cuatro últimas carreras, afronta este domingo como líder destacado y desde la 'pole position' el Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y que se disputa en el corto, estrecho y revirado circuito urbano del principado.

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BALONMANO COPA DEL REY

Alicante. El Barça y el Bidasoa-Irun se enfrentan este domingo en la final de la Copa del Rey de balonmano después de haber superado el sábado en las semifinales al Viveros Herol Nava y al Bada Huesca, respectivamente.

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RUGBY DIVISIÓN DE HONOR

Valladolid. EL VRAC Quesos Entrepinares y el Recoletas Burgos disputan este domingo en los Campos de Pepe Rojo, en Valladolid, la final de la liga de División de Honor de rugby con el club local como favorito.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 SERIE PREVIA

- La XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres países sedes -EE.UU., México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012, el defensor del título, Lionel Scaloni, o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón. Por José Antonio Pascual.

- Entre los alicientes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano estará volver a recitar en las alineaciones apellidos legendarios que firmaron páginas de éxito en distintas ediciones del campeonato del mundo, aunque esta vez el protagonismo recaerá en sus hijos. Por Carlos Pérez Gil.

- Con un distintivo especial, los futbolistas debutantes echarán a andar en la fase final de Estados Unidos, México y Canadá 2026, algunos cargados de expectativas, con una reputación a la que están obligados a responder a lo largo del torneo. Por Santiago Aparicio,

- Canadá afronta el Mundial de fútbol de 2026 con un perfil bajo, lejos del protagonismo político, comercial y mediático que rodea al torneo en Estados Unidos y del fervor popular que tradicionalmente despierta el fútbol en México. Por Julio César Rivas.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Liga de Diamante. Reunión de Estocolmo.

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado (15.00). (FOTO)

- IndyCar Series. 9ª prueba: Bommarito Automotive Group 500, en el World Wide Technology Raceway de Madison, Illinois (EE.UU.).

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Cuartos de final. Tercer partido (FOTO): Kosner Baskonia–Asisa Joventut (19.00).

- Fase final de ascenso a la Liga Endesa, en A Coruña. Final: Leyma Coruña-Movistar Estudiantes o Alimerka Oviedo (19.00).

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BALONMANO

- Copa del Rey, en Alicante. Final: Barça-Bidasoa Irun (17.00).

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CICLISMO

- Termina el Giro de Italia femenino.

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) (hasta 14).

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FÚTBOL

- Elecciones a la presidencia del Real Madrid, entre las 09.00 y las 20.00 horas, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del amistoso España-Perú, que se juega el lunes en Puebla (México).

. España. Entrenamiento en Chattanooga (primer cuarto de hora abierto a medios) en el campo base de Baylor School a las 11.00 locales/17.00 CET. Salida hacia Puebla a las 18.00 locales/00.00 CET). Ruedas de prensa oficiales en el estadio Cuauhtemoc de Puebla a las 21.00 locales/05.00 CET. (FOTO) (VÍDEO)

- Amistosos Dinamarca-Ucrania (18.30), Croacia-Eslovenia (20.45), Grecia-Italia (21.00), Marruecos-Noruega (21.00), Ecuador-Guatemala (22.00) y Colombia-Jordania (01.00 del lunes).

- La selección femenina viaja a Islandia para la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial.

- Fase de ascenso a Primera. Semifinales, ida: Las Palmas-Málaga (21.00).

- Acaba el Campeonato de Europa sub-17, en Estonia. Final: Bélgica-Italia (19.00), en Tallin (19.00).

- La selección de Irán aterriza en Tijuana (México), donde instalará su campo base para su participación en el Mundial, ante las trabas impuestas por Estados Unidos. (FOTO) (VÍDEO)

- Serie previa del Mundial 2026:

. La longevidad en el cargo de Deschamps, en el Mundial de Bielsa y Javier Aguirre. Por José Antonio Pascual.

. Un Mundial de padres a hijos. Por Carlos Pérez Gil.

. Haaland, Lamine Yamal, Olise, Luis Díaz... debutantes frente a las expectativas. Por Santiago Aparicio.

. Canadá, un anfitrión modesto ajeno al protagonismo político de EEUU y el fervor de México. Por Julio César Rivas.

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FÚTBOL SALA

- Primera División. Semifinales. Primer partido (al mejor de tres). ElPozo Murcia-Palma Futsal (21.00).

- Primera femenina. Semifinales. Primer partido. Melilla Torreblanca-STV Roldán (12.00)

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GOLF

- LIV Golf. Termina el torneo en el club Valderrama, en San Roque (Cádiz). (FOTO)

- Major femenino. Acaba el Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California.

- DP World Tour. Termina el KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos).

- PGA Tour. Acaba The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU).

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HOCKEY PATINES

- OK Liga. Semifinales (al mejor de 5). Cuartos partidos: Calafell La Menorquina-HC Liceo y Igualada Rigat HC-Barça (12.30).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

- Mundial de motocrós MXGP. Gran Premio de Letonia. en Kegums. Dos mangas.

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RUGBY

- Final de la Liga de División de honor: VRAC Quesos Entrepinares-Recoletas Burgos (12.00).

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TENIS

- Acaba el torneo de Roland Garros, en París. Final masculina (15.00): Alexander Zverev (GER/2)-Flavio Cobolli (ITA). (FOTO)

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VOLEIBOL

- Liga Europea masculina. España-Bosnia, en Torrejón de Ardoz (18:00).

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WATERPOLO

- Entrevista con el entrenador del Assolim Mataró, Dani Ballart, en la antesala a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones femenina. en la que el equipo del Maresme busca el primer cetro continental de su historia. (VÍDEO)

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