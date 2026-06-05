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Los cazaminas 'Turia' y 'Duero' vigilan las infraestructuras submarinas en el mar de Alborán

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Los cazaminas de la Armada 'Turia' y 'Duero', con base en el Arsenal de Cartagena, han iniciado una misión de vigilancia y protección de las infraestructuras críticas que discurren por el lecho marino del mar de Alborán y que proporcionan servicios y energía a los ciudadanos españoles.

En el despliegue participa también un equipo operativo de buceo del Centro de Buceo de la Armada (CBA) y una unidad de Vehículos Submarinos No Tripulados (UUV) de la Fuerza de Medidas Contraminas, según ha informado la Armada.

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Antes de su salida a la mar desde el puerto de Málaga, las dotaciones mostraron a los medios de comunicación las capacidades tecnológicas y el adiestramiento con el que afrontan este dispositivo subacuático.

Esta patrulla se enmarca en las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) y se desarrolla bajo el control operativo del comandante del Mando de Operaciones (MOPS).

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La coordinación de las unidades corre a cargo del Mando Operativo Marítimo (MOM), órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Este mando, encargado del planeamiento y seguimiento de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, tiene su sede en Cartagena y está liderado por el Almirante de Acción Marítima (ALMART), el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.

Las OPVD operan como una herramienta permanente para incrementar el conocimiento del entorno marítimo, proteger las instalaciones críticas de forma integral junto a otras instituciones del Estado y detectar de manera anticipada posibles amenazas en el entorno de seguridad.

Junto al marítimo, los mandos operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de defensa permanente de España, que mantiene diariamente a unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en labores de vigilancia bajo el control del MOPS.

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