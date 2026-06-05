Ingresa en la prisión de Zuera el detenido por la muerte de un hombre en Caspe (Zaragoza)

La Guardia Civil ha informado este viernes de que el detenido por la muerte a golpes de un hombre en Caspe (Zaragoza), ocurrida en la noche del pasado miércoles, ha ingresado de forma preventiva en la prisión de Zuera (Zaragoza). Así lo ha decretado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caspe.

Agentes de la Benemérita han detenido este jueves a un varón presuntamente implicado en una pelea ocurrida en la noche del miércoles en Caspe (Zaragoza), durante la que un joven de 27 años falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

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Pasadas las 22.30 horas de este miércoles se recibió una llamada de colaboración ciudadana en Guardia Civil comunicando que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en una céntrica plaza de la localidad de Caspe.

De inmediato se desplazaron al lugar efectivos de Guardia Civil y personal sanitario que localizaron a un joven tumbado en el suelo inconsciente. A pesar de las maniobras para tratar de reanimarlo falleció, siendo trasladado su cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para efectuarse la correspondiente autopsia.

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Se trata de un joven de 27 años, nacionalidad española y que en la actualidad residía en Caspe. Al mismo tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar.

Dispositivo que se fue ampliando conforme transcurría la jornada y en el que han participado agentes de diferentes especialidades trasladadas a la zona de esta comarca del Bajo Aragón/Caspe.

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Gracias a este amplio operativo, a 14.30 horas de este jueves, 4 de junio, se ha localizado con medios aéreos a un varón, presuntamente implicado en los hechos descritos, que trataba de huir monte a través, por una zona próxima a la A-230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por efectivos que participaban en el dispositivo y trasladado al cuartel de Valdespartera, en Zaragoza.