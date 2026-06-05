España incrementa un 62,5% los patrocinadores en dos años

Óscar Maya Belchí

Madrid, 5 jun (EFE).- La selección española jugará el Mundial de 2026 con el objetivo de conseguir la segunda estrella de su historia. Lo hará como un imán para las marcas. Desde la conquista de la Eurocopa de 2024, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha incrementado un 62,5 % el número de patrocinadores y colaboradores vinculados la selección. 15 marcas más, hasta 41 socios comerciales, y dos de alcance global como Google y Loewe.

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El éxito deportivo de la selección campeona de Europa también se ha traducido en crecimiento comercial. En julio de 2024, apenas unos días después de levantar la Eurocopa en Berlín, la selección contaba con 24 marcas patrocinadoras y colaboradoras, además de un único socio patrocinador: Silbö.

Dos años después, en vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la cifra ha ascendido hasta las 41 marcas patrocinadoras y colaboradoras, mientras que la categoría de socios patrocinadores ha pasado de uno a cuatro, con la incorporación de Barceló, Telefónica Movistar, Ebro y Mapfre.

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El crecimiento se traduce en la llegada de 22 nuevas marcas respecto a la estructura comercial existente tras la Eurocopa, una cifra equivalente al 81,8 % de la base inicial. Entre las nuevas incorporaciones figuran EA Sports, Ramón Bilbao, Tierra de Sabor, Nestlé, TostaRica, Hellmann’s, Skip, Supradyn y Old Spice.

La expansión también ha estado acompañada por la llegada de compañías con fuerte presencia internacional que ven en España un socio comercial perfecto. Entre ellas destacan Google y Loewe, dos marcas de referencia mundial que refuerzan el posicionamiento comercial de la selección española más allá del ámbito deportivo y evidencian el atractivo que ha ganado la selección de Luis de la Fuente tras sus éxitos recientes.

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La evolución de la cartera comercial coincide con un gran momento deportivo. Campeona de Europa, finalista de la Liga de Naciones y sin esconder que viajan al Mundial con el cartel de estar entre las grandes favoritas.

Ramón Plaza, director comercial y de desarrollo de negocio de la RFEF, destaca a EFE que el crecimiento refleja la fortaleza adquirida por la marca "selección española" durante los últimos años.

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“Hemos vivido una evolución sin precedentes al registrar un incremento del 60 % en patrocinadores para la selección durante los últimos dos años, sumando al proyecto a las marcas más reconocidas del panorama nacional e internacional. Este crecimiento no solo demuestra la fuerza de nuestra marca, sino el compromiso compartido de seguir impulsando el fútbol español hacia lo más alto”, afirmó.

La selección española afrontará el Mundial de 2026 respaldada por la mayor red comercial de su historia reciente. Una estructura construida sobre los resultados deportivos y que ha permitido atraer a compañías de primer nivel nacional e internacional en el periodo comprendido entre la conquista de la Eurocopa en 2024 y la búsqueda de una segunda estrella mundial en 2026. EFE

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