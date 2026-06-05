El Infoca mantiene un amplio dispositivo terrestre en el incendio de Alosno (Huelva)

Huelva, 5 jun (EFE).- El Plan Infoca mantiene un amplio dispositivo terrestre en el perímetro del incendio forestal declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio, en el término municipal de Alosno (Huelva), ya estabilizado y con una afectación inicial de superficie arrasada de unas 1.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca, para su control trabajan ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción, el director del Centro Operativo Provincial (COP) y un agente medioambiental.

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Además, actúan seis autobombas y se mantienen activas la Unidad de Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El fuego se ha dado por estabilizado a las 14:30 horas, lo que ha motivado que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, haya desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales activada esta mañana.

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No obstante, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

El 112 atendió a las 18:30 horas de ayer la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

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Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Policía Local, así como a los ayuntamientos de Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, ya que el fuego afectaba a los tres términos municipales, aunque sin riesgo para la población ni para infraestructuras vulnerables. EFE

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