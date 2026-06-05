Cyle Larin dice adiós al Mallorca y se queda en el Southampton

Palma, 5 jun (EFE).- El delantero canadiense Cyle Larin se marcha traspasado al Southampton procedente del RCD Mallorca, después de haber jugado los últimos seis meses de la temporada 25/26 en el conjunto británico, que milita en la segunda división inglesa.

Larin llegó a la isla en el mercado de verano de 2023 como uno de los fichajes estrella del club por una cifra superior a los siete millones de euros, pero su rendimiento quedó lejos de las expectativas iniciales en su etapa como bermellón.

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El atacante solo ha marcado 14 goles en 76 partidos con la camiseta del Mallorca en dos temporadas, por lo que fue cedido al Feyenoord.

El pasado mes de agosto, el canadiense llegó a ser apartado de la dinámica del conjunto bermellón por el técnico Jagoba Arrasate.

En el conjunto neerlandés no tuvo un papel destacado, pero en enero su situación cambió con su llegada al Southampton, donde se convirtió en uno de los líderes de la reacción del equipo con nueve goles en 22 partidos que han llevado al club inglés a repescarlo para la próxima temporada.

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El canadiense abandona así el Mallorca tras una etapa marcada por su bajo estado de forma inicial, que condicionó su rendimiento y le impidió ofrecer la versión esperada, salvo en los meses finales de 2024. EFE

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