Sumar pide explicaciones al PSOE por el caso Leire mientras denuncia una campaña de la derecha para "tumbar" al Gobierno

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado explicaciones al "más alto nivel" en el PSOE por las investigaciones judiciales que le afectan, como el caso 'Leire Díez', aunque ha denunciado también una campaña de la derecha para tratar de "tumbar" al Gobierno.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha señalado que su grupo parlamentario quiere que los tribunales puedan hacer su trabajo y se llegue hasta el final investigando "todo". Mientras, en el plano político ha reivindicado que Sumar abogó por la comparecencia en el Congreso del presidente, Pedro Sánchez, y que lo han conseguido para que dé explicaciones sobre los casos que han salido últimamente, que "son múltiples".

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Dicho esto, ha apostillado que también están un "poquito sorprendida" de que Feijóo tenga "clarísimo" quien es el "one" --en alusión a una de las conversaciones del sumario sobre Leire Díez en la que aludiría a Sánchez-- cuando "aún no sabe quién es M. Rajoy".

En todo caso, ha enfatizado que Sumar está convencido que hay una derecha y ultraderecha que están utilizando "todos los medios a su disposición para intentar desestabilizar y tumbar al Gobierno de coalición progresista".

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Al respecto, ha apuntado a la expresión proferida por el expresidente José María Aznar, cuando apeló al "que pueda hacer, que haga". "Esto fue una llamada a la acción, sin duda, a la derecha y ultraderecha que están ejerciendo continuamente".

REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS EXPRESIDENTES

También ha reivindicado que Sumar ha registrado una reforma del estatuto de los expresidentes para elevar el régimen de incompatibilidades con el sector privado, por una cuestión de "pulcritud" democrática tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

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Con este cambio, ha destacado que los exmandatarios José María Aznar y Felipe González no hubieran estado en los consejos de administración de Naturgy y Endesa. A su vez, espera que los grupos parlamentarios entiendan la necesidad de sacar adelante esta proposición de ley al "albur de los recientes acontecimientos".