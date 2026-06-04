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La madre de Yoel Quispe, en el juicio por su apuñalamiento mortal: "Mi hijo era mi mano derecha"

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La madre de Yoel Quispe, Maritza Yovana Gómez, ha manifestado, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por el apuñalamiento mortal a su hijo en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina, que su hijo era su apoyo y su "vida".

"Era mi mano derecha", ha aseverado a preguntas de su letrado en las que ha precisado que la víctima tenía dos trabajos y que le ayudaba no solo económicamente sino también con el cuidado de una hija de tres años que también tiene ella.

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"Me ayudaba con la niña al salir del trabajo", ha explicado en una declaración muy emocionada en la que, además, ha señalado que ella tuvo que ejercer de "madre y padre".

"Si me devolvieran a mi hijo", ha dicho en varias ocasiones para asegurar que fue la Guardia Civil la que le comunicó lo ocurrido después de que su hijo el día anterior le trasladase a ella que después del trabajo saldría de fiesta y que quedaría a dormir con un amigo.

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SOLICITUD DE PENAS

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.

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EuropaPress

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