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Hatton y Vincent comparten el liderato en Valderrama, con Sergio García y Puig a 2 golpes

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Cádiz, 4 jun (EFE).- El inglés Tyrrell Hatton y el zimbabuense Scott Vincent comparten el liderato del LIV Golf Andalucía tras la primera jornada del noveno torneo del circuito saudí disputada este jueves en el Real Club Valderrama, tras firmar sendas tarjetas de 67 golpes, cuatro bajo par, con Sergio García y David Puig como los mejores españoles (-2).

En este primer recorrido de los cuatro previstos hasta el domingo en este campo de la urbanización de Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), Hatton comenzó con un birdie en el hoyo 1, pero se vio lastrado con un bogey en el 3, aunque a partir de ahí enlazó las banderas sin penalizaciones, al par y con cuatro birdies más, en el 7, 9, 11 y 18.

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Por su parte, Vincent, que llegó a ser líder en solitario de la jornada, no tuvo mácula en su tarjeta y, con pares en catorce hoyos, deslizó birdies en los agujeros 6, 11, 12 y 15 para encabezar la clasificación junto al británico.

A un golpe de los líderes se situó el belga Thomas Detry, tercero en solitario con una vuelta de 68 impactos (-3), mientras que un grupo de cinco jugadores compartió la cuarta posición con dos bajo par.

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Entre ellos, los españoles Sergio García y David Puig, que firmaron sendas tarjetas de 69 golpes para mantenerse desde el inicio en la pelea por el torneo en el campo sanroqueño, en la novena prueba puntuable del circuito.

El castellonense, uno de los grandes referentes del LIV Golf y ganador cuatro veces en Valderrama, volvió a demostrar su afinidad con el recorrido andaluz, mientras que su compañero de equipo Puig confirmó el buen momento que atraviesa con una actuación sólida y sin apenas fisuras.

Junto a los españoles, terminaron también con -2 el sudafricano Branden Grace, el surcoreano Mito Kim y el australiano Cameron Smith.

El líder de la clasificación general del LIV, el español Jon Rahm, no tuvo un día afortunado y está a seis golpes de la primera plaza con +2, tras presentar una tarjeta con cuatro bogeys, enjugados por dos birdies, y con la esperanza de mejorar este viernes para ascender en la clasificación.

El mexicano Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann, ambos con +1, y el colombiano Sebastián Muñoz (+2) se encuentran al acecho de la escalada este viernes hacia mejores posiciones, en una jornada que comenzará a las 13.15 horas para los golfistas principales.

Por equipos, el Crushers GC se situó al frente de la clasificación en Valderrama, al concluir la primera jornada con un acumulado al par del campo gracias a la regularidad de sus integrantes: DeChambeau, Charles Howell III, Anirban Lahiri y Travis Smyth.

Por detrás, tres equipos comparten la segunda posición con dos golpes sobre el par: el Korean Golf Club, el Range Goats GC y la escuadra del español Jon Rahm, Legión XIII. EFE

jsb/cc/ism

(Foto)

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